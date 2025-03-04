В Дженине ликвидирован лидер боевиков ХАМАСа
время публикации: 04 марта 2025 г., 14:27 | последнее обновление: 04 марта 2025 г., 14:40
ЦАХАЛ и МАГАВ сообщают о расширении операции "Железная стена" в Самарии, задействованы дополнительные силы и бронемашины "Эйтан". Подтверждена ликвидация в Дженине местного лидера боевиков ХАМАСа Ясира Саади и еще одного террориста.
Кроме того, были задержаны трое разыскиваемых за террор.
Конфискованы автоматическая винтовка М16, пистолет и другое оружие.
Ранее палестинский "Красный Полумесяц" заявлял о троих раненых в результате обстрела в восточной части Дженина. Источники в ПА сообщали о пожаре в жилом доме в Дженине, возникшем в результате действий израильских военных.
Ночью источники в ПА сообщали о перестрелках в Дженине. Террористическая организация "Исламский джихад" подтверждала, что убит один из боевиков "Батальона Дженин".