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Израиль

В Дженине ликвидирован лидер боевиков ХАМАСа

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
время публикации: 04 марта 2025 г., 14:27 | последнее обновление: 04 марта 2025 г., 14:40
В Дженине ликвидирован лидер боевиков ХАМАСа
Пресс-служба ЦАХАЛа
В Дженине ликвидирован лидер боевиков ХАМАСа
Пресс-служба полиции Израиля

ЦАХАЛ и МАГАВ сообщают о расширении операции "Железная стена" в Самарии, задействованы дополнительные силы и бронемашины "Эйтан". Подтверждена ликвидация в Дженине местного лидера боевиков ХАМАСа Ясира Саади и еще одного террориста.

Кроме того, были задержаны трое разыскиваемых за террор.

Конфискованы автоматическая винтовка М16, пистолет и другое оружие.

Ранее палестинский "Красный Полумесяц" заявлял о троих раненых в результате обстрела в восточной части Дженина. Источники в ПА сообщали о пожаре в жилом доме в Дженине, возникшем в результате действий израильских военных.

Ночью источники в ПА сообщали о перестрелках в Дженине. Террористическая организация "Исламский джихад" подтверждала, что убит один из боевиков "Батальона Дженин".

Израиль
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Источники: в Дженине ликвидирован террорист "Исламского джихада"