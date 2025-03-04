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Израиль

Канцелярия Нетаниягу прокомментировала отчет ШАБАКа: "Нет ответа ни на один вопрос"

Война с ХАМАСом
ШАБАК
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 04 марта 2025 г., 21:27 | последнее обновление: 04 марта 2025 г., 21:36
Канцелярия Нетаниягу прокомментировала отчет ШАБАКа: "Нет ответа ни на один вопрос"
Chaim Goldberg/Flash90

Канцелярия главы правительства Биньямина Нетаниягу прокомментировала отчет, опубликованный Общей службой безопасности (ШАБАК) о провалах 7 октября.

"Вместо того, чтобы сотрудничать с государственным контролером, глава ШАБАК Ронен Бар представляет "расследование", которое не отвечает ни на один вопрос", – говорится в заявлении канцелярии.

"Выводы расследования не соответствуют масштабу провала и ошибок организации и того, кто возглавляет ее. Глава ШАБАКа потерпел неудачу во всем, что касается противостояния с ХАМАСом в общем, и, в частности, 7 октября. В дополнение ко всему, глава ШАБАКа не счел нужным разбудить премьер-министра в ночь нападения, хотя это было самое очевидное, что надо было сделать", – говорится в сообщении канцелярии.

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 марта 2025

ШАБАК, признав свой провал в предотвращении 7 октября, возложил ответственность на правительство