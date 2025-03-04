Канцелярия Нетаниягу прокомментировала отчет ШАБАКа: "Нет ответа ни на один вопрос"

Канцелярия главы правительства Биньямина Нетаниягу прокомментировала отчет, опубликованный Общей службой безопасности (ШАБАК) о провалах 7 октября.

"Вместо того, чтобы сотрудничать с государственным контролером, глава ШАБАК Ронен Бар представляет "расследование", которое не отвечает ни на один вопрос", – говорится в заявлении канцелярии.

"Выводы расследования не соответствуют масштабу провала и ошибок организации и того, кто возглавляет ее. Глава ШАБАКа потерпел неудачу во всем, что касается противостояния с ХАМАСом в общем, и, в частности, 7 октября. В дополнение ко всему, глава ШАБАКа не счел нужным разбудить премьер-министра в ночь нападения, хотя это было самое очевидное, что надо было сделать", – говорится в сообщении канцелярии.