ШАБАК, признав свой провал в предотвращении 7 октября, возложил ответственность на правительство

Общая служба безопасности (ШАБАК) впервые после "черной субботы" представила общественности результаты внутреннего расследования. Обнародован не весь отчет, а лишь часть материалов (восемь страниц), публикация которых была одобрена военной цензурой.

ШАБАК признает свой провал и неспособность предотвратить атаку 7 октября, но также возлагает ответственность на политическое руководство, которое предпочло "политику тишины" в отношении ХАМАСа и проигнорировало рекомендации о проведении ликвидаций лидеров террора.

"Основные причины наращивания сил ХАМАСом, которые позволили ему осуществить атаку, это "политика тишины", проводимая израильским правительством; поступление катарских денег и передача их военному крылу ХАМАСа; постоянное ослабление "политики сдерживания" со стороны Израиля… уклонение от наступательных действий", – говорится в отчете.

В документе также указывается, что на решение ХАМАСа атаковать Израиль также повлияли "постоянные нарушения на Храмовой горе", ухудшение содержания палестинских заключенных, а также ощущение раздробленности израильского общества социальными протестами.

ШАБАК признает, что самой главной ошибкой стало его отношение к плану ХАМАСа "Стена Иерихона", предусматривающему широкомасштабное вторжение в Израиль. Неверная трактовка этого плана, неспособность понять, что речь идет о реальном оперативном плане, повлияли на оценки ШАБАКа в последние дни и часы, предшествовавшие нападению. Непонимание контекста привело к дальнейшим ошибкам при трактовке поступающей из сектора Газы информации.

Вместе с тем ШАБАК указывает, что дважды, в 2018 и 2022 году, информация о плане "Стена Иерихона" доводилась до сведения военной разведки и ЦАХАЛа.

В отчете также говорится, что в ночь перед атакой, в 3:03 утра ШАБАК предупредил ЦАХАЛ, полицию и Совет национальной безопасности об активации SIM-карт в отдельных подразделениях ХАМАСа, о их необычной концентрации, что может указывать на подготовку ХАМАСа к нападению. Однако это предупреждение не указывало ни на масштаб готовящейся атаки, ни на возможное время нападения.

Вместе с тем, в опубликованном документе подчеркивается, что "в ходе расследования не было установлено, что ШАБАК недооценивал противника, наоборот – он продемонстрировал глубокое понимание угрозы, инициативу и стремление устранить угрозу и особенно лидеров террора". ШАБАК рекомендовал политическому руководству применение упреждающей тактики и предотвращения втягивания Израиля в новые циклы боевых действий путем ликвидации лидеров ХАМАСа.

В отчете также описываются трудности организации с вербовкой агентов в секторе Газы и отсутствие источников, которые стали следствием ограничением свободы действий в секторе Газы.

"Общая служба безопасности не смогла предотвратить резню 7 октября. Как глава организации я буду нести это тяжелое бремя всю свою жизнь, – написал глава ШАБАКа Ронен Бар в предисловии к опубликованному документу. – Если бы ШАБАК действовал иначе в течение нескольких лет, предшествовавших нападению, и в ночь атаки, резню можно было предотвратить".

Канцелярии главы правительства Биньямина Нетаниягу прокомментировала отчет, опубликованный Общей службой безопасности (ШАБАК) о провалах 7 октября.

"Вместо того, чтобы сотрудничать с государственным контролером, глава ШАБАК Ронен Бар представляет "расследование", которое не отвечает ни на один вопрос", – говорится в заявлении канцелярии.

Канцелярия главы правительства Биньямина Нетаниягу прокомментировала отчет, опубликованный Общей службой безопасности (ШАБАК) о провалах 7 октября. "Вместо того, чтобы сотрудничать с государственным контролером, глава ШАБАК Ронен Бар представляет "расследование", которое не отвечает ни на один вопрос. Выводы расследования не соответствуют масштабу провала и ошибок организации и того, кто возглавляет ее. Глава ШАБАКа потерпел неудачу во всем, что касается противостояния с ХАМАСом в общем, и, в частности, 7 октября. В дополнение ко всему, глава ШАБАКа не счел нужным разбудить премьер-министра в ночь нападения, хотя это было самое очевидное, что надо было сделать", - говорится в сообщении канцелярии.