Через четыре года после гибели Ахувии Сандака суд вынес приговоры его друзьям

Окружной суд Иерусалима вынес вердикт в отношении правых активистов, которые находились в автомобиле вместе с Ахувией Сандаком, погибшим в результате полицейского преследования.

Один из правых активистов, находившихся в автомобиле, получил наказание в виде трех месяцев общественных работ, второй – часы общественных работ. Приговоры в отношении еще двух находившихся в машине молодых людей еще не вынесены.

Как отмечает INN, полицейские, которые намеренно врезались в автомобиль преследуемых ими подростков, так и не были привлечены к уголовной ответственности, хотя против них и было возбуждено расследование по подозрению в попытке помешать ходу следствия.

Напомним, 16-летний Ахувия Сандак погиб 21 декабря 2020 года (6 тевета 5781) в округе Биньямин. Полицейские вели погоню за автомобилем с израильскими номерными знаками, из окна которого, как утверждала полиция, бросали камни в проезжавшие автомобили с палестинскими номерами.

У перекрестка Римоним автомобиль с израильскими подростками перевернулся. Один из находившихся в машине пассажиров погиб, остальные были задержаны. Сотрудники полиции, которые вели погоню, не были привлечены к ответственности за гибель подростка. В течение последних лет прошло множество акций протеста в память об Ахувии Сандаке.

17 ноября 2021 года Кнессет проголосовал за создание комиссии для изучения обстоятельств гибели Сандака. 1 декабря 2021 года юридический советник правительства Авихай Мандельблит вернул дело о расследовании обстоятельств гибели Ахувии Сандака государственному прокурору. 27 января 2022 года Мандельблит распорядился закрыть дело в отношении полицейских, принимавших участие в преследовании автомобиля, в котором находился Ахувия Сандак.