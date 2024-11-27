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Израиль

Снесены две постройки в форпосте имени Ахувии Сандака возле Офры

Иудея и Самария
время публикации: 27 ноября 2024 г., 09:06 | последнее обновление: 27 ноября 2024 г., 09:12
Снесены две постройки в форпосте имени Ахувии Сандака возле Офры
Sraya Diamant/Flash90

Гражданская администрация, действующая в Иудее и Самарии, сообщила о сносе двух построек на территории форпоста Ор-Ахувия, расположенного рядом с поселком Офра в региональном совете Мате-Биньямин.

Форпост был создан в память Ахувии Сандака, который погиб в результате ДТП при полицейской погоне. В сообщении Гражданской администрации указано, что одна из построек находилась на частной палестинской земле в зоне "В", перед эвакуацией жители форпоста получили несколько предупреждений и требование покинуть территорию.

Сообщается, что "дата и время ликвидации форпоста были определены согласно оперативной оценке ситуации".

16-летний Ахувия Сандак погиб 21 декабря 2020 года (6 тевета 5781) в округе Биньямин. Полицейские вели погоню за автомобилем с израильскими номерными знаками, из окна которого, как утверждала полиция, бросали камни в проезжавшие автомобили с палестинскими номерами. У перекрестка Римоним автомобиль с израильскими подростками перевернулся. Один из находившихся в машине пассажиров погиб, остальные были задержаны. Сотрудники полиции, которые вели погоню, не были привлечены к ответственности за гибель подростка. В течение последних лет прошло множество акций протеста в память об Ахувии Сандаке. 17 ноября 2021 года Кнессет проголосовал за создание комиссии для изучения обстоятельств гибели Сандака. 1 декабря 2021 года юридический советник правительства Авихай Мандельблит вернул дело о расследовании обстоятельств гибели Ахувии Сандака государственному прокурору. 27 января 2022 года Мандельблит распорядился закрыть дело в отношении полицейских, принимавших участие в преследовании автомобиля, в котором находился Ахувия Сандак. За его гибель никто не понес ответственности.

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