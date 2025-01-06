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Израиль

Четыре года со дня гибели Ахувии Сандака: шесть человек задержаны на митинге в Иерусалиме

Полиция
Иерусалим
Акции протеста
время публикации: 06 января 2025 г., 21:26 | последнее обновление: 06 января 2025 г., 21:26
Четыре года со дня гибели Ахувии Сандака: шесть человек задержаны на митинге в Иерусалиме
Photo by Tomer Neuberg/Flash90

В понедельник, 6 января, поселенческая молодежь провела в Иерусалиме акцию протеста, приуроченную к четвертой годовщине со дня гибели Ахувии Сандака.

Акция протеста проходила возле Струнного моста на въезде в столицу, ее участники перекрывали проезжую часть, отказывались подчиняться указаниям полиции.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила о задержании шестерых участников беспорядков.

16-летний Ахувия Сандак погиб 21 декабря 2020 года (6 тевета 5781) в округе Биньямин. Полицейские вели погоню за автомобилем с израильскими номерными знаками, из окна которого, как утверждала полиция, бросали камни в проезжавшие автомобили с палестинскими номерами. У перекрестка Римоним автомобиль с израильскими подростками перевернулся. Один из находившихся в машине пассажиров погиб, остальные были задержаны. Сотрудники полиции, которые вели погоню, не были привлечены к ответственности за гибель подростка. В течение последних лет прошло множество акций протеста в память об Ахувии Сандаке. 17 ноября 2021 года Кнессет проголосовал за создание комиссии для изучения обстоятельств гибели Сандака. 1 декабря 2021 года юридический советник правительства Авихай Мандельблит вернул дело о расследовании обстоятельств гибели Ахувии Сандака государственному прокурору. 27 января 2022 года Мандельблит распорядился закрыть дело в отношении полицейских, принимавших участие в преследовании автомобиля, в котором находился Ахувия Сандак.

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