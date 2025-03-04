"Кешет": глава ШАБАКа сообщил, когда намерен подать в отставку

Глава Общей службы безопасности (ШАБАК) Ронен Бар представил штабу организации результаты внутреннего расследования событий 7 октября 2023 года, сообщает "Кешет". Он также заявил, что намерен покинуть должность после возвращения всех похищенных и создания государственной следственной комиссии.

"Я взял на себя ответственность и намерен выполнить то, что с этим связано. Но выбор времени также имеет значение", – сказал Бар.

"Я не ограничиваюсь 197 заложниками, которых вернули до сих пор, я смотрю и на тех 59, которые все еще в Газе", – сказал он.

Бар также заявил, что хочет быть уверен, что будет создана государственная следственная комиссия. "В тот момент, когда увижу, что это происходит, передам вахту одному из своих прекрасных заместителей", – сказал глава ШАБАКа. Он добавил, что не допустит навязанного извне назначения своего преемника.

В последние недели царит крайне напряженная атмосфера в отношениях между правительством и главой ШАБАКа. Эта атмосфера обострилась еще более после того, как ШАБАК приступил к проверке связей сотрудников канцелярии Нетаниягу с катарскими компаниями.