"Кан": глава ШАБАКа отстранен от участия в работе переговорной группы по заложникам

Телеканал "Кан-11" передал, что Ронен Бар, глава ШАБАКа, в последние дни в беседах с несколькими официальными лицами признавался, что больше не участвует в работе переговорной группы, отвечающей за контакты с посредниками и обсуждение соглашения с ХАМАСом.

По данным телеканала, переговорную группу возглавил М., бывший заместитель Ронена Бара. В настоящее время М. находится в Каире вместе с израильской делегацией.

Корреспондент телеканала Сулейман Масуде отметил, что его источники не исключают, что Ронен Бар может присоединиться к израильской делегации в случае прогресса на переговорах по второму этапу сделки.

В сюжете телеканала отмечалось, что ШАБАК не стал комментировать эту информацию.

Днем ранее телеканал "Кан-11" сообщил, что глава правительства Биньямин Нетаниягу намерен уволить Ронена Бара после того, как ШАБАК завершит внутреннее расследование ошибок, приведших к трагедии 7 октября. По данным телеканала, канцелярия Нетаниягу торопит ШАБАК с отчетом, но в спецслужбе заявляют, что для завершения расследования нужно время. Вместе с тем корреспондент "Кан-11" Михаэль Шемеш утверждает: если Ронен Бар после завершения расследования сам не уйдет в отставку, Нетаниягу организует его увольнение через правительство.

Депутат Кнессета Рам Бен-Барак ("Еш Атид"), бывший замглавы "Мосада" обратился к юридическому советнику правительства Гали Баарав-Миаре с просьбой не допустить увольнения главы общей службы безопасности (ШАБАК) Ронена Бара.