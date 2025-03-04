Покушение в Тель-Авиве: завешено следствие в отношении подозреваемого, сбежавшего в Таиланд

Завершены следственные действия в отношении подозреваемого в покушении на убийство, который недавно был депортирован из Таиланда.

Полиция сообщает, что речь идет о 27-летнем жителе города Рамле, который вечером 3 сентября 2024 года участвовал в нападении, в результате которого был тяжело ранен мужчина примерно 35 лет. Нападение было совершено на углу улиц Амстердам и Клонимус в Тель-Авиве. Раненого в критическом состоянии доставили в больницу "Ихилов", он выжил.

На месте преступления были задержаны трое подозреваемых. Четвертый участник нападения сумел сбежать, он улетел из Израиля в Таиланд. Однако около месяца назад подозреваемый был депортирован из Таиланда по запросу израильских властей.

Ожидается, что в ближайшие дни прокуратура подаст обвинение против этого подозреваемого.