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Израиль

Покушение в Тель-Авиве: завешено следствие в отношении подозреваемого, сбежавшего в Таиланд

Полиция
Прокуратура
Тель-Авив
Расследование
время публикации: 04 марта 2025 г., 08:58 | последнее обновление: 04 марта 2025 г., 08:59
Покушение в Тель-Авиве: завешено следствие в отношении подозреваемого, сбежавшего в Таиланд
Пресс-служба МАДА

Завершены следственные действия в отношении подозреваемого в покушении на убийство, который недавно был депортирован из Таиланда.

Полиция сообщает, что речь идет о 27-летнем жителе города Рамле, который вечером 3 сентября 2024 года участвовал в нападении, в результате которого был тяжело ранен мужчина примерно 35 лет. Нападение было совершено на углу улиц Амстердам и Клонимус в Тель-Авиве. Раненого в критическом состоянии доставили в больницу "Ихилов", он выжил.

На месте преступления были задержаны трое подозреваемых. Четвертый участник нападения сумел сбежать, он улетел из Израиля в Таиланд. Однако около месяца назад подозреваемый был депортирован из Таиланда по запросу израильских властей.

Ожидается, что в ближайшие дни прокуратура подаст обвинение против этого подозреваемого.

Израиль
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