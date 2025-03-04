Суд отказался предоставить журналистам доступ к медицинскому делу Нетаниягу

Мировой суд в Рамле принял решение по просьбе двух журналистов – Бена Каспита и Ури Мисгава, а также общественного активиста Гонена Бен-Ицхака – предоставить им доступ к медицинскому делу премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

В решении суда говорится, что материалы медицинского дела не во состоянии помочь истцам обосновать их утверждение, согласно которому Нетаниягу страдает раком поджелудочной железы.

Накануне, выступая в Кнессете, глава правительства вновь заявил, что все слухи о его недуге лишены оснований. "Я возможно не в самой идеальной форме, но спешу заверить вас, что совершенно здоров", – сказал Нетаниягу.

В июне 2024 года Нетаниягу подал иск о клевете против журналистов Бена Каспита и Ури Мисгава, а также против протестного активиста Гонена Бен Ицхака, которых он обвиняет в "распространении лживой и порочащей информации" о состоянии своего здоровья.

В иске, поданном от имени Биньямина Нетаниягу адвокатом Уриэлем Низри, подчеркивается, что "вопреки утверждениям, Нетаниягу не страдает раком поджелудочной железы и что он совершенно здоровый человек для своего возраста".