Полиция устроила облаву на нелегалов в недавно открывшемся BiG Глилот

Полиция и пограничная служба провели рейд в торговом комплексе BiG Fashion Глилот около Рамат а-Шарона, задержав десятки нелегалов из Палестинской автономии, которые там работали.

В прошлые выходные в том же комплексе, вскоре после его открытия, задержали двух нелегалов из ПА.

Впоследствии была получена информация о том, что наняты другие нелегалы, многие из них были задержаны.