Полиция устроила облаву на нелегалов в недавно открывшемся BiG Глилот
время публикации: 04 марта 2025 г., 11:06 | последнее обновление: 04 марта 2025 г., 11:16
Полиция и пограничная служба провели рейд в торговом комплексе BiG Fashion Глилот около Рамат а-Шарона, задержав десятки нелегалов из Палестинской автономии, которые там работали.
В прошлые выходные в том же комплексе, вскоре после его открытия, задержали двух нелегалов из ПА.
Впоследствии была получена информация о том, что наняты другие нелегалы, многие из них были задержаны.
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