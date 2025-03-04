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Израиль

Полиция устроила облаву на нелегалов в недавно открывшемся BiG Глилот

Полиция
Нелегалы
время публикации: 04 марта 2025 г., 11:06 | последнее обновление: 04 марта 2025 г., 11:16
Полиция устроила облаву на нелегалов в недавно открывшемся BiG Глилот
Flash90/Yossi Aloni

Полиция и пограничная служба провели рейд в торговом комплексе BiG Fashion Глилот около Рамат а-Шарона, задержав десятки нелегалов из Палестинской автономии, которые там работали.

В прошлые выходные в том же комплексе, вскоре после его открытия, задержали двух нелегалов из ПА.

Впоследствии была получена информация о том, что наняты другие нелегалы, многие из них были задержаны.

Израиль
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