Утверждено изменение порядка назначение главы Управления по проверке жалоб на судей

Кнессет утвердил законопроект, инициированный депутатом Симхой Ротманом ("Ционут Датит"), об изменении порядка назначения главы Управления по рассмотрению жалоб в отношении судей.

После обсуждения, продолжавшегося более 12 часов, 56 депутатов проголосовали за законопроект, 48 проголосовали против.

До сегодняшнего дня глава Управления назначался комиссией по выбору судей при сохранении за главой Верховного суда права вето по поводу кандидатуры на эту должность.

Согласно утвержденному законопроекту, глава Управления будет назначаться комиссией, в которую войдут: министр юстиции, министр труда, депутат Кнессета (порядок его избрания неясен), отставной судья, которого выберут судьи Верховного суда, еще один отставной судья, которого выберут главы окружных судов, отставной судья религиозных судов, которого выберут главные раввины Израиля, а также представитель общественной адвокатуры.

Министр юстиции Ярив Левин заявил, что закон прекращает абсурдную ситуацию, при которой судьи определяют, кто расследует жалобы на них и на их друзей.

Глава блока "Махане Мамлахти" Бени Ганц заявил, что речь идет об "акции возмездия, которая превращает любой закон не более чем в рекомендацию". "Все эти законы мы отменим после выборов", – добавил Ганц.

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара также высказывалась против этого законопроекта. Она мотивировала свое возражение тем, что "законопроект приведет к подрыву самостоятельности судебной системы и к ее ослаблению".