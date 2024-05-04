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Израиль

"Аль-Кудс": ХАМАС согласен на условия соглашения, разработанные Каиром

время публикации: 04 мая 2024 г., 11:27 | последнее обновление: 04 мая 2024 г., 11:47
"Аль-Кудс": ХАМАС согласен на условия соглашения, разработанные Каиром
AP Photo/John Minchillo

Выходящая в Восточном Иерусалиме газета "Аль-Кудс" сообщила со ссылкой на собственные источники, что ХАМАС согласен на условия соглашения о прекращении огня, разработанные Каиром.

По данным этих источников, позиция ХАМАС свидетельствует о готовности заключить соглашение в течение нескольких ближайших дней, "если Израиль проявит гибкость".

Накануне катарское издание "Аль-Араби аль-Джадид" сообщило со ссылкой на египетские источники, что "Каиру удалось прийти к некой удовлетворительной формуле соглашения о прекращении огня между ХАМАСом и Израилем", после чего эта формула была представлена сторонам.

ХАМАС в целом принял ее и потребовал от США гарантий того, что сформулированные Каиром требования будут выполнены, утверждает "Аль-Араби аль-Джадид".

Саудовская газета "Аш-Шарк" сообщила, что "последние несколько часов велись интенсивные переговоры", в результате которых было достигнуто соглашение между сторонами о числе и возрастных и других категориях палестинских заключенных, подлежащих освобождению в ходе сделки.

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