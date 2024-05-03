СМИ: ХАМАС принял вариант соглашения, предложенный Каиром

Катарское издание "Аль-Араби аль-Джадид" сообщило со ссылкой на египетские источники, что "Каиру удалось прийти к некой удовлетворительной формуле соглашения о прекращении огня между ХАМАСом и Израилем", после чего эта формула была представлена сторонам.

ХАМАС в целом принял ее и потребовал от США гарантий того, что сформулированные Каиром требования будут выполнены, утверждает "Аль-Араби аль-Джадид".

Саудовская газета "Аш-Шарк" сообщила, что "последние несколько часов велись интенсивные переговоры", в результате которых было достигнуто соглашение между сторонами о числе и возрастных и других категориях палестинских заключенных, подлежащих освобождению в ходе сделки.