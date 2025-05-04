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Израиль

На фоне дождей перекрыта 12-я трасса на выезде из Эйлата

Эйлат
Дожди
Полиция
время публикации: 04 мая 2025 г., 16:18 | последнее обновление: 04 мая 2025 г., 16:20
На фоне дождей перекрыта 12-я трасса на выезде из Эйлата
Flash90

Днем 4 мая в связи с опасностью затопления на фоне сильных дождей полиция перекрыла для движения транспорта 12-ю трассу на выезде из Эйлата.

Во второй половине дня усилились дожди на юге Израиля.

Ранее полиция предупреждала, что в связи с сильными дождями на юге Израиля возможны затопления и перекрытия трасс в Негеве, Араве, в районе Мертвого моря и Эйлата.

По оценке полиции, могут перекрываться участки трасс 40, 13, 12 и 90. Не исключены перекрытия и других дорог в районе Негева и Аравы.

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 мая 2025

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