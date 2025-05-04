Подросток задержан за попытку совершения теракта в полиции Тиры

Сотрудники полиции Тиры задержали в ночь на воскресенье 16-летнего подростка, который вошел на парковку полицейского участка с ножом в руке, крича "Аллах акбар".

Полицейский и боец пограничной полиции МАГАВ обезвредили подозреваемого, используя электрошоковый пистолет "Тайзер", и задержали его на месте.

Подозреваемый, житель Тиры в возрасте около 16 лет, был передан для допроса в Общую службу безопасности (ШАБАК).