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Израиль

Подросток задержан за попытку совершения теракта в полиции Тиры

Полиция
Криминал в арабском секторе
Террористы
время публикации: 04 мая 2025 г., 16:14 | последнее обновление: 04 мая 2025 г., 16:14
Подросток задержан за попытку совершения теракта в полиции Тиры
Пресс-служба полиции Израиля

Сотрудники полиции Тиры задержали в ночь на воскресенье 16-летнего подростка, который вошел на парковку полицейского участка с ножом в руке, крича "Аллах акбар".

Полицейский и боец пограничной полиции МАГАВ обезвредили подозреваемого, используя электрошоковый пистолет "Тайзер", и задержали его на месте.

Подозреваемый, житель Тиры в возрасте около 16 лет, был передан для допроса в Общую службу безопасности (ШАБАК).

Израиль
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