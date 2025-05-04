Дожди в Негеве, частично перекрыта 40-я трасса

Днем 4 мая в связи с опасностью затопления на фоне сильных дождей полиция перекрыла для движения транспорта 40-ю трассу в Негеве от Мицпе-Рамона до перекрестка Цихор в обоих направлениях.

Во второй половине дня усилились дожди на юге Израиля.

Ранее полиция предупреждала, что в связи с сильными дождями на юге Израиля возможны затопления и перекрытия трасс в Негеве, Араве, в районе Мертвого моря и Эйлата.

По оценке полиции, могут перекрываться участки трасс 40, 13, 12 и 90. Не исключены перекрытия и других дорог в районе Негева и Аравы.