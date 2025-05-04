Пожары к западу от Бейт-Шемеша, задействована пожарная авиация
время публикации: 04 мая 2025 г., 15:33 | последнее обновление: 04 мая 2025 г., 16:36
Днем 4 мая возникли полевые и лесные пожары в районе Тель Цафит, к западу от Бейт-Шемеша. К тушению пожаров привлечена специальная авиация и 13 наземных бригад.
Отметим, что погода сегодня прохладная, влажность высокая.
Причина пожара выясняется.
Полиция просит граждан воздержаться от поездок в район, где идет тушение пожара.
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