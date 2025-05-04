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Израиль

Пожары к западу от Бейт-Шемеша, задействована пожарная авиация

Пожары
время публикации: 04 мая 2025 г., 15:33 | последнее обновление: 04 мая 2025 г., 16:36
Пожары к западу от Бейт-Шемеша, задействована пожарная авиация
David Cohen/Flash90

Днем 4 мая возникли полевые и лесные пожары в районе Тель Цафит, к западу от Бейт-Шемеша. К тушению пожаров привлечена специальная авиация и 13 наземных бригад.

Отметим, что погода сегодня прохладная, влажность высокая.

Причина пожара выясняется.

Полиция просит граждан воздержаться от поездок в район, где идет тушение пожара.

Израиль
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