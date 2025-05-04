Прокуратура просит изменить порядок судебного допроса Нетаниягу

Представители государственной прокуратуры обратились в суд с просьбой изменить порядок допроса премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Просьба прокуратуры подана перед завершением допроса премьер-министра адвокатом. Сразу после этого должен начаться допрос представителями обвинения, и прокуратура просит, чтобы этот процесс не сопровождался параллельным допросом свидетелей защиты.

На данный момент три дня судебного допроса в неделю делятся на две части: два раза в неделю адвокат допрашивает Нетаниягу и раз в неделю других свидетелей защиты. По мнению прокуратуры, продолжение допроса свидетелей защиты даст главе правительства дополнительные преимущества при подготовке к допросам, а также может повлиять на его ответы.

После того, как адвокаты представят свой ответ на просьбу прокуратуры, суд примет решение.