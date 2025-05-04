"Рафаэль" проводит испытания в окрестностях Крайот, будет шумно
время публикации: 04 мая 2025 г., 15:11 | последнее обновление: 04 мая 2025 г., 15:11
В воскресенье днем на территории института Махон Давид в Крайот будут проводиться запланированные и контролируемые испытания оборонного предприятия "Рафаэль". Во время испытаний может быть слышен шум.
Спасательные службы и службы безопасности проинформированы об испытаниях и находятся в постоянном контакте с руководством предприятия.
"Рафаэль" приносит извинения за доставленные неудобства.
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