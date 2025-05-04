Израиль угрожает хуситам жестким ответом "без ограничений" после удара по "Бен-Гуриону"

После того, как баллистическая ракета, запущенная хуситами из Йемена, разорвалась на территории международного аэропорта "Бен-Гурион", в руководстве Израиле угрожают жесткими ответными действиями.

Телерадиокорпорация "Кан" приводит заявление представителя силовых структур Израиля: "Мы дадим решительный ответ Йемену. После атаки на аэропорт "Бен-Гурион" для нас нет никаких ограничений".

Также СМИ публикуют заявление от имени министра обороны Израиля Исраэля Каца, угрожающего "семикратным" ответным ударом хуситам.

Отметим, что хуситы многократно за последние полтора месяца заявляли об успешных ударах по "Бен-Гуриону" (что до сегодняшнего дня не соответствовало действительности). Однако на эти заявления Израиль не реагировал, оставляя за вооруженными силами США и Великобритании право решать, какие объекты следует бомбить в Йемене. Сегодня, после пропущенной израильской системой ПРО ракеты, ЦАХАЛ, по всей видимости, готовится атаковать цели в Йемене.