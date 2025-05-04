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Израиль

Снесено незаконное поместье в районе Джуариш в Рамле. Видео

Полиция
Криминал в арабском секторе
время публикации: 04 мая 2025 г., 15:32 | последнее обновление: 04 мая 2025 г., 15:32
Снесено незаконное поместье в районе Джуариш в Рамле. Видео
Пресс-служба полиции Израиля

Сотрудники полиции Центрального округа провели специальную операцию по восстановлению законности и усилению контроля в районе Джуариш в Рамле: были снесены два незаконно построенных на захваченной государственной земле здания.

В операции принимали участие полицейские Рамле и Центрального отдела полиции, бойцы ЯСАМ и пограничной полиции МАГАВ в сотрудничестве с инспекторами Земельного управления.

В рамках операции были задействованы сотни сотрудников полиции и Земельного управления, поскольку речь идет о зданиях, построенных криминальными элементами на захваченной государственной земле.

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