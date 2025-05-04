Снесено незаконное поместье в районе Джуариш в Рамле. Видео

Сотрудники полиции Центрального округа провели специальную операцию по восстановлению законности и усилению контроля в районе Джуариш в Рамле: были снесены два незаконно построенных на захваченной государственной земле здания.

В операции принимали участие полицейские Рамле и Центрального отдела полиции, бойцы ЯСАМ и пограничной полиции МАГАВ в сотрудничестве с инспекторами Земельного управления.

В рамках операции были задействованы сотни сотрудников полиции и Земельного управления, поскольку речь идет о зданиях, построенных криминальными элементами на захваченной государственной земле.