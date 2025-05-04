МАДА: есть пострадавшие вследствие ракетного обстрела из Йемена

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает о восьми пострадавших во время ракетного обстрела из Йемена. Пострадавшие доставлены в больницы "Шамир – Асаф а-Рофе" в Беэр-Яакове и "Шиба" в Тель а-Шомере.

Госпитализированы мужчина 50 лет в состоянии от легкого до средней тяжести (ранения конечностей), две женщины 54 лет и 38 лет с легкими травмами головы, 64-летний мужчина в легком состоянии, получивший ранения от попавшего в него предмета, женщины 22 и 34 лет, травмированные по пути в убежище.

Кроме того, оказана помощь двум людям в состоянии нервного шока.

Отметим, что полиция Израиля ранее заявляла, что на месте падения ракеты в "Бен-Гурионе" пострадавших нет.