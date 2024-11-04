Законопроект, позволяющий родителям смотреть трансляцию из детсадов, утвержден комиссией

Парламентская комиссия по образованию утвердила к принятию Кнессетом во втором и третьем чтениях законопроект, который позволит родителям наблюдать за малышами в детских садах в режиме реального времени, или регулярно отсматривать снятые камерами внутреннего слежения материалы.

В соответствии с этим законопроектом, инициированным депутатом Офиром Кацем, все родители должны будут получить доступ к онлайн-трансляции с установленных в детском саду камер, или один из родителей сможет отсматривать записи раз в месяц по защищенному каналу.

Представители частных детских садов выступают против этого законопроекта, называя его "безумным и популистским". Причиной продвижения этой законодательной инициативы стали многочисленные случаи жестокого обращения с детьми в детских садах.