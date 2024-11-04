Выборы в США: за кого проголосуют арабы и евреи Америки, и что думают об этом на Ближнем Востоке

Ближневосточный вопрос стал одним из центральных на выборах в США, хотя американских граждан всегда прежде всего волновала внутренняя повестка. Однако война в секторе Газы и Ливане значительно повлияла на еврейскую и мусульманскую общины США. Их голос может оказаться решающим для итогов голосования в колеблющихся штатах. Особенно это касается американцев арабского происхождения. Однако сделать выбор в этот раз им особенно не просто. В растерянности ожидают результатов выборов и на Ближнем Востоке. С одной стороны, все понимают, что от того, кто станет президентом США, во многом зависит судьба региона, но как повернется ход истории, не может спрогнозировать никто. Об арабских ожиданиях и голосах в материале Newsru.co.il.

Автор публикации: Марианна Беленькая

Родственные связи как аргумент

В последнюю пятницу перед выборами кандидат от республиканцев Дональд Трамп посетил Дирборн – крупнейший город страны с арабским большинством или, как его называют – "арабскую столицу США". Согласно переписи 2020 года 54% из 110 тыс. – идентифицировали себя как имеющие ближневосточное или североафриканское происхождение. Большинство из них поселились здесь еще в 20-е годы XX века. Дирборн входит в 12-й избирательный округ Мичигана, чьи интересы в Конгрессе представляет сейчас демократ палестинского происхождения Рашида Тлаиб. 12-й и 13-й округа делят рейтинг самых демократических в Мичигане – одном из семи колеблющихся штатов.

В 2016 году Хиллари Клинтон проиграла Мичиган Дональду Трампу всего на 10 тысяч голосов. Четыре года спустя президент Джо Байден отыграл его с отрывом в более чем 100 тысяч голосов, большинство из которых составляли арабы в Дирборне. Мэр города Абдалла Хаммуд также состоит в Демократической партии и позицию не менял. Во время предвыборной кампании Камала Харрис встретилась с ним, но за пределами города. Разговаривать с Трампом мэр Дирборна отказался. Однако у кандидата-республиканцев в городе все же нашлись свои сторонники, организовавшие его приезд и выступление в культовом ресторане, принадлежащем ливанско-американской семье. Условием встречи, как пишут СМИ, стала просьба к Трампу еще раз представить свою позицию касательно происходящего на Ближнем Востоке, прежде всего в Ливане. И он это сделал. Перед поездкой в Дирборн Трамп отправил письмо ливанской общине США и повторил сказанное в посте в социальной сети X: "Ваши друзья и семьи в Ливане заслуживают жить в мире, процветании и гармонии со своими соседями, и это может произойти только при мире и стабильности на Ближнем Востоке". Трамп также добавил, что с нетерпением ждет возможности поработать с ливанской общиной, с которой в последние годы он оказался связан родственными связями, в той же степени, что и с еврейской общины.

Дочь Трампа Тиффани уже два года как замужем за Майклом Булосом, который родился в Ливане. В октябре стало известно, что пара ждет ребенка. Он станет 11-м внуком Трампа. Интересно, что об этом было объявлено в ходе поездки кандидата-республиканцы в Детройт – еще один "арабский" город штата Мичиган.

Отец Майкла Булоса – ливанский бизнесмен Массад Булос. И именно он возглавляет усилия по формированию поддержки Трампа в арабской общине США, особенно среди демократов. Булос-старший учился в США, затем присоединился к семейному бизнесу, в итоге возглавив конгломерата SCOA Nigeria, который специализируется на сборке и дистрибуции автомобилей и оборудования. Безуспешно баллотировался на выборах в парламент в Ливане в 2009 году. Он называет себя другом Сулеймана Франжье, христианского политика, чью кандидатуру на протяжении последних двух лет "Хизбалла" лоббировала на пост президента Ливана, в то время как ливанская оппозиция при поддержке США и Франции предлагала и продолжает предлагать другие варианты. Какой будет позиция Вашингтона в случае избрания Трампа, предположить трудно, но явно интересы семьи Булос будут иметь значение, как имеют значения бизнес-связи Джареда Кушнера – еврейского зятя Трампа и одного из самых влиятельных игроков на ближневосточном поле во время его президентства.

СМИ приводят несколько примеров успеха команды Булоса в агитации за Трампа. В частности, Трампа поддержал мэр города Хамтрамк в штате Мичиган Амер Галиб, иммигрант из Йемена. В 2021 году он стал первым арабо-американцем и первым мусульманином, управляющим городом в США. В Хамтраке, чье население согласно переписи 2020 года составляет 28,4 тыс. человек, также был сформирован первый полностью мусульманский городской совет в стране. Объясняя свою поддержку Трампу, Галиб указал на неприязнь к либеральным социальным взглядам, недовольство поддержкой Израиля администрацией Байдена и веру в то, что президент-республиканец положит конец конфликту на Ближнем Востоке.

Галиб помог Трампу исправить одну из ошибок избирательной кампании, когда на митинге в Пенсильвании тот заявил, что некоторые иммигранты из Йемена были террористами. Позднее Трамп извинился и записал соответствующее видео, которое Галиб разместил в соцсетях. Кроме того, Трамп принес личные извинения за свои высказывания муфтиям в Детройте – где проживает большая община выходцев из Йемена. Американские СМИ отмечают, что извинения в принципе не свойственны Трампу, но он не захотел рисковать. Ранее сразу несколько групп, представляющие интересы йеменской общины, поддержали Трампа.

Сомнения арабской общины

Однако судить, насколько в целом была успешна работа команды республиканцев и семьи Булос на арабской улице, пока трудно. Дональду Трампу не забыли, что сразу после инаугурации в январе 2017 года он подписал указ, который запрещал въезд в США гражданам нескольких стран с мусульманским большинством, что тогда вызвало протесты среди соответствующих общин в стране. Не забыли ему и поддержку Израиля – перенос посольства в Иерусалим и признание города как единую и неделимую столицу еврейского государства, также как и аннексию Голанских высот. Однако политика администрации Байден-Харрис, их поддержка Израиля после начавшейся в 2023 году войны в секторе Газы, отказ от эмбарго на поставки оружия израильтянам также разочаровали мусульман в США. А их голоса достаточно критичны.

В США проживает около 4,5 млн граждан, относящих себя к мусульманской общине, примерно 2,5 млн – зарегистрированные избиратели. Арабская община – центральная. По данным Арабского американского института (AAI), она составляет около 3,7 млн человек. Большинство из них родились в США и примерно 85% общины имеют американское гражданство. На первом месте в общине выходцы из Ливана. Согласно статистике AAI их около 600 тысяч человек. В самой общине говорят о примерно 2 млн.

Значительные мусульманские меньшинства проживают в колеблющихся штатах Мичиган (242 тыс. человек, 2,4% населения), Пенсильвания (149 тыс. человек, 1,2%), Северная Каролина (130 тыс. человек, 1,3%), Джорджия (123 тыс. человек, 1,2% от общей численности населения), Висконсин (68 тыс. человек, 1,2%). И смотря на эти цифры важно помнить, что на выборах 2020 года разрыв в пользу Байдена составил в Мичигане 154 тыс. голосов, в Пенсильвании – 75 тыс., в Висконсине – 20 тыс.

В октябре, за несколько недель до выборов, Комитет политических действий арабов-американцев (AAPAC) заявил, что на предстоящих выборах не будет поддерживать никого из кандидатов. Такое происходит впервые с 1998 года, когда был создан комитет. Обычно он выступает на стороне демократов. "Оба кандидата поддержали геноцид в Газе и войну в Ливане. Мы просто не можем отдать свои голоса ни демократу Камале Харрис, ни республиканцу Дональду Трампу, которые слепо поддерживают преступное израильское правительство",— говорится в заявлении AAPAC.

Отказалась поддержать Харрис и Рашида Тлаиб. Об этом она заявила за несколько дней до выборов на профсоюзном митинге в Детройте. Буквально перед этим Совет по американо-исламским отношениям (CAIR) опубликовал свой последний перед выборами опрос общественного мнения, согласно которому 42% избирателей-мусульман поддерживают кандидата от Партии зеленых Джилл Стайн, а 41% – Камалу Харрис. В августе они обе получали около 29%. Дональда Трампа намерены поддержать около 10%, в августе речь шла об 11%.

"Опрос подтверждает, что неприятие американской поддержки войны в Газе продолжает играть важную роль в формировании предпочтений мусульманских избирателей. Наше послание американским мусульманам простое: независимо от того, кого вы планируете поддержать, важно, чтобы вы пришли на голосование. Не сидите в стороне. Сделайте так, чтобы ваши голоса были услышаны, и продемонстрируйте силу нашего сообщества в штатах по всей нашей стране", – говорится в заявлении исполнительного директора CAIR Нихада Авада, опубликованного одновременно с данными опроса.

Для сравнения среди избирателей еврейского происхождения пока расклад в целом в пользу Камалы Харрис, что соответствует традиционным предпочтениям демократов в общине. Речь идет в том числе и о тех, кто проживает в колеблющихся штатах. В то же время Брэдли Хоман, генеральный директор Honan Strategy Group, проводившей опрос для Orthodox Union, заявил в октябре, что он наблюдает сдвиг среди еврейских избирателей, который может помочь Трампу победить в Пенсильвании, где насчитывается более 300 тыс. потенциальных избирателей еврейского происхождения и где в 2020 году кандидат-республиканец проиграл с разницей чуть более 80 тыс. голосов. Сам президент Трамп утверждал, что видел опросы, которые дадут ему 40% еврейских голосов, что примерно на 10 пунктов больше, чем обычно получают кандидаты-республиканцы. О каких опросах идет речь, он не уточнил, но при этом отметил, что 40% недостаточно – он хочет 100% – и сказал, что еврейский народ будет виноват, если его не выберут.

В целом же опросы демонстрируют, что война на Ближнем Востоке стала важным фактором для принятия решения американскими избирателями, хотя и не решающим. Согласно опросу, проведенному в США в середине октябре по заказу эмиратской англоязычной газеты The National, только 3% респондентов назвали войну в Газе одной из трех главных проблем для их семей. Однако, когда им задали более широкий вопрос о том, насколько важна война на Ближнем Востоке для определения их выбора, 71% ответил, что она "очень" или "достаточно" важна, тогда как для 23% это оказалось неважно. 44% респондентов поддерживают продолжение поставок оружия США в Израиль, 34% выступают против, 22% не определились. Из сторонников Харрис за поставки выступает 38% респондентов, среди сторонников Трампа таковых 55%. На вопрос о том, какая страна представляет наибольшую угрозу миру во всем мире, около половины всех респондентов (49%) ответили, что это Иран. 59% считают важным, чтобы

следующий президент США публично потребовал прекращения огня в секторе Газы. 20% против, 21% не определился. На вопрос о том, кто быстрее положит конец войне на Ближнем Востоке, 46% высказались в пользу Трампа, тогда как 41% дает шанс Харрис.

Взгляд со стороны Ближнего Востока

Учитывая неопределенность ситуации, ближневосточные лидеры стараются не афишировать своих ожиданий от выборов в США, хотя считается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу предпочел бы избрание Дональда Трампа. Арабским политикам сложнее.

На прошлой неделе саудовский министр иностранных дел принц Фейсал бин Фархан заявил, что у Эр-Рияда нет предпочтений относительно победителя президентских выборов в США. "Очевидно, мы уже работали с президентом, поэтому мы его знаем и можем найти способ очень хорошо с ним работать. Но мы также, очевидно, знаем команду, которая в настоящее время работает с администрацией Байдена. Вице-президент Харрис является частью этой команды, и мы смогли построить очень прочные рабочие отношения. Поэтому у нас абсолютно нет предпочтений", – сказал он. И скорее всего не лукавил.

Несмотря на то, что Трамп уже был президентом, на Ближнем Востоке, собственно, как и во всем мире, не знают, что от него ждать. Слишком этот политик не предсказуем.

Для аравийских монархий памятно, что при Трампе они получили поддержку в противостоянии с Ираном, однако во многом именно он и подливал огонь в противостояние между ними и Тегераном. К президентству Трампа относятся многочисленные атаки на суда в Персидском заливе, за которыми, как считается стоял Тегеран, а также обстрел энергетических объектов в Саудовской Аравии и ОАЭ со стороны хуситского движения "Ансар Аллах". Эксперты вспоминают, что после самой серьезной атаки хуситов в 2019 году по территории саудовского королевства, Трамп заявил, что это нападение на Саудовскую Аравию и США, что частично подорвало доверие саудовцев к Вашингтону как партнеру в вопросах безопасности. Считается, что именно тогда Эр-Рияд задумался о восстановлении дипломатических контактов с Тегераном, что в итоге и случилось в 2023 году, уже при Байдене. Скатываться в новое противостояние с Ираном аравийские монархии не хотят, хотя по-прежнему настороженно относятся к Тегерану и его региональным амбициям. Однако они не заинтересованы в полномасштабной войне с Ираном, которая может затронуть их безопасность и экономические интересы.

Считается, что Трамп будет меньше сдерживать Израиль, если тот решит вновь атаковать иранскую территорию. Так, начале октября кандидат-республиканец заявил, что Израиль должен нанести удар по ядерным объектам Ирана. В то же время не исключено, что Трамп решит пойти на определенные переговоры с Тегераном, в том числе касательно сделки, которая ограничит его ядерную программу, аналогичную той, из которой он сам же вышел в 2018 году. Правда, насколько Трамп преуспеет, неясно. Действующая администрация президента США пыталась вернуться к сделке с Ираном на протяжении всего срока Джо Байдена, но у нее ничего не вышло. Камала Харрис намерена продолжить переговоры. Результат также не очевиден. При этом эксперты предполагают, что Харрис в случае победы в первую очередь сосредоточится на Газе и Ливане, тогда как Трамп – на иранской проблеме.

Еще один важный момент, который следует учитывать – за последние четыре года аравийские монархии приобрели статус самостоятельных и влиятельных игроков на мировой арене, в дружбе с которыми нуждаются мировые державы. Это особенно ярко проявилось после начала войны между Россией и Украиной. Президент Байден, несмотря на неприязнь и критику в отношении наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада бин Сальмана, приехал в 2022 году в королевство. В дальнейшем администрация активно работала над расширением договоренностей в сфере безопасности между Вашингтоном и Эр-Риядом, которые также включали нормализацию отношений между Саудовской Аравией и Израилем. Война на Ближнем Востоке помешала этим планам, но американцы от них не отказались. Работать на этом направлении планируют как Харрис, так и Трамп. Но и тому, и другому придется считаться с возросшей самостоятельностью аравийских монархий, в том числе в том, что касается урегулирования отношений с Израилем и будущего Ближнего Востока.

То, что позиция аравийских монархий в вопросе ближневосточного урегулирования более важна, чем американская, считают и палестинские политики и в целом арабские эксперты. Так один из представителей ФАТХа Абдель Фаттах Даула в интервью египетскому телеканалу заявил, что палестинцы рассчитывают на арабов – Египет, Саудовскую Аравию и других, так как они стремятся к созданию Палестинского государства, тогда как и республиканцы, и демократы в США в целом занимают произраильскую позицию. Он подчеркнул, что результаты выборов в США ничего не изменят в том, что касается работы по созданию государства Палестина. "Общая оценка такова, что демократы плохие, но, если Трамп будет избран, будет еще хуже", – сказал и палестинский политик Мустафа Баргути. По его мнению, отличие между кандидатами лишь в том, что Харрис будет более чувствительна к изменению американского общественного мнения, где много сторонников прекращения огня.

Настроения иранцев, если верить публикациям в западных и оппозиционных СМИ, основанных на частных беседах, разнятся. Одни ждут возвращения Трампа, считая, что он сможет повлиять на режим аятолл, другие поддерживают Харрис. В то же время власти в Тегеране явно опасаются победы Трампа, помня предыдущий опыт и понимая, что сейчас их ситуация более сложная, чем четыре года назад. Неслучайно, согласно оценкам экспертов, Иран потратил немало своих ресурсов на организацию кампании по дезинформации на выборах в США, играя против Трампа. Основная работа велась среди мусульманской общины и афро-американцев. Специалисты Microsoft предупредили, что иранская хакерская группа может готовить операции по более прямому влиянию на выборы, в том числе в колеблющихся штатах.

Еще один важный региональный игрок – Турция. Как отмечают СМИ, в Анкаре так и не определились, кому отдать предпочтения. Турецкие чиновники, говорившие на условиях анонимности с катарским сайтом The Middle East Eye, считают, что любой результат окажет существенное влияние на внешнюю политику Анкары, а также на региональную и глобальную динамику.

Многие считают, что президент Реджеп Тайип Эрдоган ждет результатов выборов в США, прежде чем принимать собственные политические решения, даже по кадровому составу своего кабинета. При этом отмечается, что единственным публичным обращением Эрдогана к любому из кандидатов был телефонный звонок Трампу после покушения на его жизнь во время митинга в Пенсильвании в июле. Сообщалось, что Эрдоган пытался организовать встречу с Харрис в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, однако эта информация не была подтверждена. Официальная позиция – держаться от обоих кандидатов на расстоянии. При этом известно, что Трамп и Эрдоган всегда находили общий язык, тогда как у Джо Байдена отношения с президентом Турции не сложились. При этом в Вашингтоне несмотря на все проблемы все же смогли убедить Анкару одобрить вступление Швеции и Финляндии в НАТО. После этого Вашингтон согласился подписать с Анкарой многомиллиардную сделку по истребителям F-16, началось и обсуждение возможной продажи Турции F-35. Считается, что Харрис продолжит курс на восстановление доверительных отношений между Вашингтоном и Анкарой. Однако ни поспешных выводов, ни громких заявлений турецкие власти делать не хотят, в том числе, чтобы оставить себе возможность маневра после выборов.

Столь же осторожно действуют и другие значимые региональные игроки. Они или хранили молчание как Турция, или пытались заранее встретиться с обоими кандидатами. В частности, так во время визита в США поступил не только Нетаниягу, но и президент ОАЭ Мухаммад бин Заид. Теперь осталось дождаться результатов выборов, тогда ситуация хоть немного, но станет определеннее.