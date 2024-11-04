В окрестностях Хеврона задержаны торговцы дикими животными, изъяты четыре газели

В рамках операции по предотвращению браконьерства в районе Хеврона были задержаны двое подозреваемых, которые незаконно удерживали четырех газелей в тесных вольерах.

На допросе они признались в инкриминируемых им нарушениях, в отношении обоих подозреваемых возбуждено дело о незаконной охоте, незаконном содержании диких животных, торговле дикими животными и нанесении ущерба охраняемым природным ценностям.

Как сообщает пресс-служба Управления природы и парков, животные были найдены в двух разных местах: взрослая самка газели содержалась в закрытом и очень маленьком помещении, и еще трое газелей, которых держали в небольшой железной клетке – взрослые самец и самка и молодой детеныш.

Животные были изъяты и доставлены в больницу при зоопарке "Сафари" в Рамат-Гане, им предстоит длительное лечение ног и сломанного рога, а также медицинские обследования, лечение и реабилитация.