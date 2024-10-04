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Израиль

Разрешено к публикации: в боях на севере Израиля погибли двое военнослужащих ЦАХАЛа

время публикации: 04 октября 2024 г., 17:08 | последнее обновление: 04 октября 2024 г., 17:31
Даниэль Авив Хаим Софер и Таль Дрор
Пресс-служба ЦАХАЛа

Разрешены к публикации имена двух военнослужащих ЦАХАЛа, погибших в боях на севере Израиля:

Сержант Даниэль Авив Хаим Софер, 19 лет, из Ашкелона, боец 13-го батальона бригады "Голани"

Младший сержант Таль Дрор, 19 лет, из Иерусалима, боец 13-го батальона бригады "Голани"

Сообщения о гибели военнослужащих переданы их семьям.

В том же инциденте были тяжело ранены двое бойцов (один из них резервист) 13-го батальона бригады "Голани".

С начала наземной операции в Газе (с 27 октября 2023 года) на разных фронтах погибли 357 военнослужащих.

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, около границы с Ливаном и в Ливане, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 726 военнослужащих ЦАХАЛа.

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