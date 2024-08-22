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Израиль

Опрос 11-го телеканала: "Ликуд" становится крупнейшей фракцией Кнессета, НДИ – на третьем месте

время публикации: 22 августа 2024 г., 21:01 | последнее обновление: 22 августа 2024 г., 21:06
Опрос 11-го телеканала: "Ликуд" становится самой крупной фракцией Кнессета, НДИ – на третьем месте
Flash90

В четверг, 22 августа, телеканал "Кан-11" опубликовал итоги опроса общественного мнения, проведенного совместно с институтом Kantar.

Согласно результатам опроса, если выборы в Кнессет состоялись сегодня, то партия "Ликуд" во главе с Биньямином Нетаниягу стала бы крупнейшей фракцией Кнессета, получив 24 мандата, партия "Махане Мамлахти" во главе с Бени Ганцом получила бы 21 мандат.

Третьей по численности фракцией Кнессета стала бы партия "Наш дом Израиль" во главе с Авигдором Либерманом, которая бы получила 14 мандатов, опередив "Еш Атид" Яира Лапида (13 мандатов).

Остальные места в Кнессета распределились бы следующим образом: ШАС – 10 мандатов, "Демократы" во главе с Яиром Голаном – 8, "Оцма Иегудит" – 8, "Яадут а-Тора" – 8, ХАДАШ-ТААЛ – 5, РААМ – 5, "Ционут Датит" – 4.

Партии нынешней коалиции набирают 54 мандата, партии оппозиции – 66. Однако, если итоги выборов будут такими, у оппозиции нет 61 мандата без партии РААМ.

В том случае, если Нафтали Беннет создаст свою партию, объединившись с Авигдором Либерманом и Гидеоном Сааром, то эта партия, согласно опросу, получит 28 мандатов, при этом "Ликуд" получит 21 мандат, а "Махане Мамлахти" – 16.

В опросе приняли участие 605 респондентов старше 18 лет, включая представителей арабского сектора.

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