Управление тылом модернизирует систему ТВ-оповещений для населения

Управление тылом модернизирует и улучшает визуальную систему оповещений об угрозах на экранах телевизоров во время вещания телеканалов. Новая система способна отображать на экране больше населенных пунктов и типов угроз для них, она будет удобнее и доступнее, и при этом не мешает просмотру телепрограмм.

Система оповещений будет высвечиваться сбоку телевизионного экрана, не заслоняя идущие программы и фильмы, а не поверху, как было раньше: экран будет чуть сдвигаться, оставляя для зрителей полную картинку.

Система оповещений будет появляться на телеэкранах в случае возникших угроз. Цвета тоже будут изменены, Управление тылом уходит от привычного кричаще-оранжевого к элегантному синему. Дизайн и шрифт оповещений подходят также для людей с проблемами зрения.