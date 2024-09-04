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Израиль

Управление тылом модернизирует систему ТВ-оповещений для населения

время публикации: 04 сентября 2024 г., 16:11 | последнее обновление: 04 сентября 2024 г., 16:11
Управление тылом модернизирует систему ТВ-оповещений для населения
Пресс-служба управления тылом

Управление тылом модернизирует и улучшает визуальную систему оповещений об угрозах на экранах телевизоров во время вещания телеканалов. Новая система способна отображать на экране больше населенных пунктов и типов угроз для них, она будет удобнее и доступнее, и при этом не мешает просмотру телепрограмм.

Система оповещений будет высвечиваться сбоку телевизионного экрана, не заслоняя идущие программы и фильмы, а не поверху, как было раньше: экран будет чуть сдвигаться, оставляя для зрителей полную картинку.

Система оповещений будет появляться на телеэкранах в случае возникших угроз. Цвета тоже будут изменены, Управление тылом уходит от привычного кричаще-оранжевого к элегантному синему. Дизайн и шрифт оповещений подходят также для людей с проблемами зрения.

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