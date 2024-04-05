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Разрешено к публикации: Эфрат Кац из кибуца Нир-Оз погибла 7 октября при авиаударе ЦАХАЛа

время публикации: 05 апреля 2024 г., 14:56 | последнее обновление: 05 апреля 2024 г., 15:11
Разрешено к публикации: Эфрат Кац из кибуца Нир-Оз погибла 7 октября при авиаударе ЦАХАЛа
Фото семьи погибшей

Разрешена к публикации информация о том, что жительница кибуца Нир-Оз 69-летняя Эфрат Кац, которая была похищена террористами ХАМАСа в "черную субботу" 7 октября, погибла в тот же день от авиаудара ЦАХАЛа. Известие об обстоятельствах гибели женщины передано ее близким.

В соответствии с проведенным в ЦАХАЛе расследованием, Эфрат Кац погибла в результате ракетного удара с вертолета ЦАХАЛа по автомобилю террористов. Лишь впоследствии выяснилось, что кроме боевиков, в машине находилась заложница.

В ходе расследования не было найдено нарушений в действиях экипажа боевого вертолета, действовавшего в крайне сложной боевой обстановке. В опубликованном ЦАХАЛом отчете подчеркивается, что системы наблюдения не могли опознать заложника или заложников, находящихся в движущемся автомобиле с террористами.

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