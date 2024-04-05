ВВС ЦАХАЛа за сутки атаковали более 30 целей в Газе. Видео

Силы 98-й дивизии ЦАХАЛа продолжают действовать в Хан-Юнисе, на юге сектора Газы, зачищая территорию от боевиков террористической организации ХАМАС.

Бойцы 7-й бригады огнем из танковых орудий разрушили в Хан-Юнисе здание, которое использовали боевики, и нашли в нем оружие. В том же районе ударами с воздуха были уничтожены боевики и вход в туннель.

Еще нескольких террористов ликвидировали бойцы бригады "Коммандос".

Бойцы бригады "Гивати" продолжают операцию в районе Аль-Амаль в Хан-Юнисе. Ими были обнаружены взрывные устройства и гранаты.

После вчерашних обстрелов израильской территории из Газы артиллерия и ВВС ЦАХАЛа атаковали точки запуска.

За последние сутки ВВС ЦАХАЛа атаковали более 30 целей в секторе Газы – здания военного назначения, туннели, здания местных властных структур, склад оружия и др.