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Израиль

Столкновения в районе Туль-Карема: один боевик убит, другой ранен, задержан разыскиваемый террорист

время публикации: 05 апреля 2024 г., 09:10 | последнее обновление: 05 апреля 2024 г., 09:32
Столкновения в районе Туль-Карема: один боевик убит, другой ранен, задержан разыскиваемый террорист
Пресс-служба ЦАХАЛа

Утром 5 апреля в ходе столкновений с израильскими военными в Нур аш-Шамсе, к востоку от Туль-Карема, один из местных боевиков был убит, сообщает хамасовский "Палестинский информационный центр". Названо имя убитого: Саид Абу Алиуа.

Сообщается также о задержании разыскиваемого террориста Имада аль-Балауи.

Кроме того, на южной окраине Туль-Карема, в деревне Иртах, в ходе столкновений с военными был тяжело ранен один из местных жителей.

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