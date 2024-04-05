Столкновения в районе Туль-Карема: один боевик убит, другой ранен, задержан разыскиваемый террорист

Утром 5 апреля в ходе столкновений с израильскими военными в Нур аш-Шамсе, к востоку от Туль-Карема, один из местных боевиков был убит, сообщает хамасовский "Палестинский информационный центр". Названо имя убитого: Саид Абу Алиуа.

Сообщается также о задержании разыскиваемого террориста Имада аль-Балауи.

Кроме того, на южной окраине Туль-Карема, в деревне Иртах, в ходе столкновений с военными был тяжело ранен один из местных жителей.