Столкновения в районе Туль-Карема: один боевик убит, другой ранен, задержан разыскиваемый террорист
время публикации: 05 апреля 2024 г., 09:10 | последнее обновление: 05 апреля 2024 г., 09:32
Утром 5 апреля в ходе столкновений с израильскими военными в Нур аш-Шамсе, к востоку от Туль-Карема, один из местных боевиков был убит, сообщает хамасовский "Палестинский информационный центр". Названо имя убитого: Саид Абу Алиуа.
Сообщается также о задержании разыскиваемого террориста Имада аль-Балауи.
Кроме того, на южной окраине Туль-Карема, в деревне Иртах, в ходе столкновений с военными был тяжело ранен один из местных жителей.