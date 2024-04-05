Эскалация протеста, конкуренция в оппозиции и каникулы военного времени. Итоги политической недели

Обзор подготовил политический обозреватель NEWSru.co.il Габи Вольфсон

Выход партии "Ямин Мамлахти" из коалиции, одновременно с решением Высшего суда справедливости (БАГАЦ) по закону о призыве, как и следовало ожидать, привели в действие политическую систему страны. Дискуссии о будущем коалиции, угрожающие (и быстро стихшие) заявления представителей ультраортодоксальных партий, эскалация акций протеста против правительства и публичное заявление Бени Ганца с призывом договориться о согласованной дате выборов – так выглядела политическая система на исходе шестого месяца войны. В начале следующей недели Кнессет уходит на каникулы, однако политическая активность вряд ли снизится даже в дни праздника Песах.

Семьи похищенных и протесты против Нетаниягу

На исходе прошлой субботы группа родственников похищенных израильтян провела пресс-конференцию, на которой впервые объявила о политических целях их акций протеста и об обострении этих акций. "Нетаниягу является препятствием на пути к сделке и отныне целью наших действий является его отставка и объявление в стране выборов", – было заявлено в ходе пресс-конференции.

Семьи похищенных, равно как и семьи погибших, являются почти неприкосновенными с точки зрения критики фигурами. Они вне политики, вне схватки, им можно говорить и делать практически все, сохраняя полный общественный иммунитет. Не испытавшие такой боли не в силах понять и прочувствовать, что переживают эти люди каждый день и каждый час, поэтому отношение к ним особое. Однако многие в Израиле, мягко говоря, неловко чувствуют себя в ситуации, когда родственники похищенных используют свое особое положение для того, чтобы повлиять на политическую ситуацию в тех ее аспектах, которые не имеют прямого отношения к судьбе их близких. Единого ответа на вопрос, как повлияет объявление выборов на ход переговоров по сделке, нет и в среде семей похищенных. Представители не более 16 из 134 семей похищенных приняли участие в пресс-конференции с объявлением о начале политических акций протеста. Это не означает, что все остальные против, и никто, на самом деле не знает, каков процент сторонников агрессивных шагов, однако уже и принявших участие оказалось достаточно для того, чтобы организаторы акций протеста и сочувствующие им израильские СМИ объявили их действия "протестами семей похищенных".

Принято говорить, что заложники – это самая сильная карта Яхьи Синуара. Однако не только его. Это самая сильная карта и организаторов протестов, тех протестов, что когда-то сотрясали улицу Бальфур, позднее улицу Каплан. На этой неделе начался их новый этап – когда-то в центре внимания был короновирус, затем попытка реформы юридической системы, сегодня – переговорный процесс об "обмене пленными". Для семей и близких похищенных – это главная и единственная тема. Для тех, кто протестует против Нетаниягу, потому что это Нетаниягу, – еще один повод.

"Да, это политическая борьба, и она была политической с самого начала. Моя цель убрать Нетаниягу с поста премьер-министра, так как мы убеждены, что он препятствует сделке, исходя из своих политических интересов", – заявила на этой неделе в интервью "Кан РЭКА" Айяла Мецгер, невестка Йорама Мецгера, находящегося в руках ХАМАСа в Газе. По ее мнению, "объявление досрочных выборов приведет к тому, что Нетаниягу освободится от зависимости от Бен-Гвира и Смотрича и для того, чтобы спасти свое кресло приложит максимум усилий для возвращения похищенных".

Через два дня после этого интервью Айяла Мецгер принимала участие в нашумевшей (в прямом и переносном смысле) демонстрации возле резиденции главы правительства. Демонстрация была настолько бурной и сопровождалась столь очевидными актами насилия, что у политических игроков не осталось выбора, кроме как занять позицию. Бени Ганц и "Кахоль Лаван" высказались в духе "протесты естественны и понятны, однако насилие неприемлемо", глава "Еш Атид" Яир Лапид ограничился призывом к демонстрантам соблюдать закон, а кандидат на пост главы партии "Авода" Яир Голан и вовсе заявил, что "это правительство причиняет ущерб безопасности государства", а те, кто критикуют демонстрантов, "оторваны от реальности". Глава партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман назвал происшедшее попыткой политического использования семей похищенных.

Реакции понятны. Ганц продолжает опираться на электорат, коллективное ухо которого более всего остального ласкает слово "единство". Демонстрации, подобные той, что прошла в Иерусалиме, крайне далеки от этого посыла и, как заявил министр от "Кахоль Лаван" Хили Трупер, наносят ущерб протесту против правительства.

Авигдор Либерман также остается в своей колее. Он остро критикует кабинет войны за то, как ведутся военные действия, продолжая при этом критиковать очевидную политизированность акций протеста.

Яир Лапид и Яир Голан делают ставку на более радикальные круги среди протестующих и высказались соответственно.

Агрессивные акции протеста будут продолжаться. Среди демобилизованных резервистов есть немало тех, кто и ранее принимали участие в акциях протеста, и, несмотря на разногласия в среде семей похищенных, а также на неоднозначное отношение в обществе к таким действиям, давление на Нетаниягу и правительство будет усиливаться. Тупик вокруг закона о призыве лишь подливает масла в огонь демонстраций.

Закон о призыве: отсрочка перед бурей

Несмотря на решение БАГАЦа, распорядившегося прекратить субсидирование женатых учащихся йешив и начать подготовку к призыву ультраортодоксов, тем же решением Нетаниягу был предоставлен месяц на подготовку законопроекта, который в достаточной степени удовлетворит БАГАЦ и позволит отменить решение о замораживании субсидирования учащихся йешив. Нетаниягу вновь идет по канату, не зная, есть ли страховка. С одной стороны, ультраортолоксы – и такие намеки уже звучат – могут покинуть правительство, если проблема финансирования не будет решена, с другой стороны категорические требования Ганца и, что более важно, Галанта и некоторых депутатов от "Ликуда" принять закон, меняющий ситуацию в сфере призыва, ставят премьера и всю коалицию в крайне сложную ситуацию, из которой пока не видно выхода.

На этой неделе "Кан" опубликовал сообщение, согласно которому Биньямин Нетаниягу пообещал ультраортодоксальным партиям, что в течение месяца будет сформировано предложение, которое устроит и их, и юридического советника правительства. На данный момент это выглядит не просто малореальным, а нереальным вовсе. В лучшем случае через месяц будет представлен проект, требующий доработки, с некоторыми элементами компромисса со стороны ультраортодоксов. На одно они не согласны: на фиксированные в законе квоты и санкции в случае их невыполнения. В 2019 году на этом параграфе сорвались коалиционные переговоры, когда Либерман требовал внесения квот в закон, ШАС и "Яадут а-Тора" требовали оставить это на решение правительства. Позиция харедим с тех пор не изменилась. Неизвестно, какова будет позиция БАГАЦа и Гали Баарав-Миары. Можно предположить, что такое предложение вряд ли устроит Ганца и Айзенкота, а значит и Галанта, заявившего, что любой законопроект должен быть приемлем для всех партий коалиции.

В коалиции понимают, что дни Ганца в правительстве сочтены, с законом о призыве или без него. На этом фоне сложно представить, что Нетаниягу пойдет на конфронтацию с харедим. Он попытается привлечь в коалицию Саара, который на данный момент категорически отвергает саму возможность возвращения в коалицию. В крайнем случае, Нетаниягу останется с 64 депутатами, с которыми начинал нынешнюю каденцию и постарается найти эффективное противодействие акциям протеста, которые вероятнее всего расширятся на фоне непринятия закона о призыве. В Израиле принято считать, что коалиции не разваливаются под давлением извне, а крах их наступает из-за неразрешимых внутренних противоречий.

Однако на сей раз ситуация может быть иной. Провалы 7 октября, затяжная война, вероятность успешного завершения которой у многих вызывает сомнения, отсутствие закона о призыве – все это может создать давление, с которым Нетаниягу не сможет справиться. Во фракции "Ликуд" уже сейчас есть депутаты, которые в закулисных беседах говорят о нежизнеспособности нынешней коалиции. Пока что никто из них не высказывается открыто, но в окружении Нетаниягу опасаются утраты поддержки во фракции. На этой неделе министр диаспоры Амихай Шикли, а также депутаты Дан Илуз и Моше Саада направили письмо премьер-министру Биньямину Нетаниягу, в котором предупредили, что не поддержат предложение по сделке с ХАМАСом, если она будет предусматривать освобождение не всех заложников или завершение войны в Газе. Вряд ли Нетаниягу стоит опасаться каких-то серьезных шагов со стороны этих депутатов, тем более, что сделка, если она будет достигнута, потребует утверждения кабинетом, а не Кнессетом. Однако налицо дополнительный очаг напряженности в коалиции.

Заявление Гана о дате выборов: конкуренция внутри оппозиции

Заявление министра Бени Ганца с призывом прийти к согласованной дате выборов является почти беспрецедентным в мировой политике. Министр правительства в разгар войны призывает к проведению досрочных выборов, то есть к развалу правительства, при этом в отставку не подает. Ганц не случайно назвал сентябрь в качестве предлагаемой даты. С одной стороны, его недавний партнер по "Махане Мамлахти" Гидеон Саар предлагает провести выборы зимой. Ганц не может поддержать предложение Саара, однако действует в том же направлении. Доводы Саара и Ганца схожи: по их словам, объявление даты выборов понизит уровень напряженности в обществе. Даже если этот довод имеет под собой почву, есть и не менее сильный контр-довод: объявление сейчас даты выборов превратит военные действия в платформу для предвыборной борьбы. Каждое решение правительства, каждое высказывание представителей оппозиции будут оцениваться и восприниматься через призму электоральных, политических интересов. Демонстрации не только не прекратятся, но и усилятся , лишь приобретут иное направление. В такой ситуации трудно говорить о снижении напряженности или о нормальном ходе войны.

В коалиции, в любом случае, не намерены идти навстречу требованию Ганца, Саара или Либермана. Публично Нетаниягу заявляет о намерении провести выборы в срок, в октябре 2026 года. В то же время, не исключено, что Нетаниягу инициирует проведение досрочных выборов в тот момент, когда почувствует, что это дает ему шанс на политическое выживание. Это произойдет в том случае, если будут достигнуты военные успехи, позволяющие объявить о победе в войне, либо грандиозные дипломатические достижения, например соглашение о нормализации отношений с Саудовской Аравией. Пока сложно себе представить, как подобное будет достигнуто.

Парламентские каникулы: неуместно, хоть и безвредно

В воскресенье, 7 апреля, завершится зимняя сессия Кнессета, и депутаты отправятся на каникулы, которые продлятся до 19 мая. По этому поводу звучало немало критики, Одним из лозунгов на демонстрациях протеста было требование об отмене парламентских каникул.

Сами по себе каникулы ничего не меняют в процессе ведения войны и ни на что не влияют. Военными действиями управляют кабинет войны и военно-политический кабинет. Функция парламента – осуществлять контроль за действиями правительства, а эта деятельность может продолжаться и в период каникул. В уставе Кнессета прописан механизм созыва заседаний комиссий и даже пленарного заседания. Нет никаких препятствий парламентской деятельности в том числе в период каникул. Не случайно до сегодняшнего дня ни разу парламентские каникулы не отменялись, даже в периоды крайней напряженности в сфере безопасности.

В то же время, очевидно, что с точки зрения общественного имиджа, речь идет о крайне неумном шаге со стороны коалиции. Не случилось бы ровным счетом ничего плохого, если бы каникулы были сокращены и ограничились лишь неделей или двумя в период праздника Песах. Решением отгулять формально положенное время депутаты от коалиции потеряли больше, чем приобрели: дополнительный штрих к имиджу оторванных от реальности и от настроения общества людей. Последствия скажутся и на результатах опросов общественного мнения, и на результатах выборов.