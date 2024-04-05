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Израиль

Два старших офицера бригады "Нахаль" отстранены от должности в связи с гибелью работников WCK

время публикации: 05 апреля 2024 г., 08:30 | последнее обновление: 05 апреля 2024 г., 08:40
Начштаба бригады НАХАЛ отстранен от должности в связи с гибелью работников World Central Kitchen
Flash90

Начальник генерального штаба генерал-лейтенант Герци а-Леви объявил о дисциплинарных наказаниях по итогам расследования, проведенного ЦАХАЛом в связи с гибелью в Газе 7 сотрудников гуманитарной организации World Central Kitchen.

Было объявлено о снятии с должностей начальника штаба бригады "Нахаль" и командира сил огневой поддержки бригады (именно он отвечает за координацию использования артиллерии и авиации для поддержки действий бригады).

Командиру бригады "Нахаль", командиру 162-й дивизии и командующему Южным округом были сделаны выговоры.

В ночь на 2 апреля в районе Дир аль-Балаха, в центральной части сектора Газы были атакованы с воздуха три автомобиля международной организации World Central Kitchen, возвращавшихся после раздачи гуманитарной помощи. Погибли семеро сотрудников гуманитарной организации.

В ночь на 3 апреля начальник генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци А-Леви сообщил, что, по данным предварительного расследования, к гибели семи сотрудников WCK привела ошибка при идентификации цели в очень сложных условиях, во время боя. "Этого не должно было произойти", – сказал он.

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