СМИ опровергают информацию о дипломатическом кризисе между ОАЭ и Израилем

Вечером в четверг израильский англоязычный телеканал i24News сообщил, что ОАЭ прекратили дипломатическую координацию с Израилем доставки гуманитарной помощи в сектор Газы в связи с гибелью сотрудников организации World Central Kitchen.

Согласно этому сообщению, посол Израиля в ОАЭ был вызван "на ковер" для выражения крайнего недовольства по поводу данного инцидента.

Вскоре после этого ближневосточные обозреватели других израильских СМИ, включая Морию Асаф-Вольберг (13-й канал ИТВ), Сапир Липкин (служба новостей N12), Рои Кайса ("Кан 11") опровергли данную информацию.

Бахрейнский политический обозреватель Амджад Таха назвал сообщение i24News о дипломатическом кризисе между Израилем и ОАЭ ложной новостью.

В то же время служба новостей "Кан Хадашот" сообщила, что посол ОАЭ в Израиле Мухаммад аль-Хаджа будет в числе тех, кому будет представлен отчет министерства обороны о расследовании обстоятельств гибели работников World Central Kitchen.

Отчет будет представлен послам стран, граждане которых погибли в результате инцидента, и аль-Хаджа попросил присоединиться к ним, поскольку ОАЭ являются одним из основных спонсоров гуманитарной помощи.