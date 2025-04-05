Отчет ЦАХАЛа: солдаты атаковали машины скорой помощи в Рафиахе по ошибке

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала результаты первичного расследования инцидента, в котором 23 марта в районе Рафиаха были погибли сотрудники Красного полумесяца.

Согласно отчету, подразделение бригады "Голани", находившееся в засаде в районе Таль ас-Султан в Рафиахе, ликвидировало группу боевиков ХАМАСа в автомобиле. После этого отряд продолжал оставаться в засаде в состоянии максимальной готовности.

Когда несколько часов спустя к месту подъехала другая машина, солдаты открыли по ней огонь, не осознав, что это машина скорой помощи и что она едет с включенными мигалками. "Бойцы посчитали, что это угроза, почувствовали опасность, открыли по машине огонь и атаковали ее", - говорится в отчете.

В пресс-службе подчеркнули, что дополнительной стрельбы по телам не производилось, а был осуществлен только "подход к ним" в соответствии с процедурой и их укрытие. После этого об инциденте было сообщено силам ООН.

Напомним, что ранее представители ЦАХАЛа сообщили, что "машины скорой помощи передвигались подозрительным образом вблизи подразделения, без координации и без ходовых и аварийных огней". Однако сегодня New York Times опубликовал видеозапись, на которой видно, что машина скорой помощи передвигается с включенными мигалками.

В воскресенье отчет будет представлен начальнику генштаба ЦАХАЛа Эялю Замиру.