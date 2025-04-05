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Израиль

Галь Хирш побеседовал с близкими Бара Куперштейна и Максима Харкина

Заложники
Правительство
время публикации: 05 апреля 2025 г., 20:49 | последнее обновление: 05 апреля 2025 г., 20:49
Галь Хирш
Avshalom Sassoni/Flash90

Координатор правительства Израиля по делам пленных и пропавших без вести Галь Хирш побеседовал с близкими Бара Куперштейна и Максима Харкина, видео с участием которых сегодня было обнародовано ХАМАСом.

По сообщениям источника, примерно полторы недели назад премьер-министр Биньямин Нетагниягу встречался с семьей Куперштейна, а накануне своей поездки в Будапешт говорил с родными Харкина.

Израиль
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