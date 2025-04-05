Координатор правительства Израиля по делам пленных и пропавших без вести Галь Хирш побеседовал с близкими Бара Куперштейна и Максима Харкина, видео с участием которых сегодня было обнародовано ХАМАСом.

По сообщениям источника, примерно полторы недели назад премьер-министр Биньямин Нетагниягу встречался с семьей Куперштейна, а накануне своей поездки в Будапешт говорил с родными Харкина.