Галь Хирш побеседовал с близкими Бара Куперштейна и Максима Харкина
время публикации: 05 апреля 2025 г., 20:49 | последнее обновление: 05 апреля 2025 г., 20:49
Координатор правительства Израиля по делам пленных и пропавших без вести Галь Хирш побеседовал с близкими Бара Куперштейна и Максима Харкина, видео с участием которых сегодня было обнародовано ХАМАСом.
По сообщениям источника, примерно полторы недели назад премьер-министр Биньямин Нетагниягу встречался с семьей Куперштейна, а накануне своей поездки в Будапешт говорил с родными Харкина.