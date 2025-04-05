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Израиль

Силы ЦАХАЛа осуществляют операции на "оси Мораг"

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 05 апреля 2025 г., 19:07 | последнее обновление: 05 апреля 2025 г., 19:19
Силы ЦАХАЛа осуществляют операции на "оси Мораг"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что силы 36-й дивизии действуют в секторе Газы.

Израильские военнослужащие впервые осуществляют операции на "оси Мораг", действуя одновременно на других участках сектора и за его пределами.

В районе Рафаха (Рафиаха) силами ЦАХАЛа принимаются меры для обнаружения и уничтожения оставшейся там террористической инфраструктуры. На данный момент в этом районе найдено оружие и ликвидированы десятки террористов.

Напомним, "ось Мораг" получила свое название в честь поселения Мораг, находившегося в южной части сектора Газы до реализации плана одностороннего размежевания в 2005 году. Ось связывает Рафиах и Хан-Юнис.

Израиль
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