Силы ЦАХАЛа осуществляют операции на "оси Мораг"

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что силы 36-й дивизии действуют в секторе Газы.

Израильские военнослужащие впервые осуществляют операции на "оси Мораг", действуя одновременно на других участках сектора и за его пределами.

В районе Рафаха (Рафиаха) силами ЦАХАЛа принимаются меры для обнаружения и уничтожения оставшейся там террористической инфраструктуры. На данный момент в этом районе найдено оружие и ликвидированы десятки террористов.

Напомним, "ось Мораг" получила свое название в честь поселения Мораг, находившегося в южной части сектора Газы до реализации плана одностороннего размежевания в 2005 году. Ось связывает Рафиах и Хан-Юнис.