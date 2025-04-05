Семья заложника Максима Харкина узнала его голос в "анонсе", опубликованном ХАМАСом

Террористическая организация ХАМАС опубликовала видеоанонс ролика с участием двух заложников, который позднее будет выложен в сеть полностью. Одним из заложников, по заявлению штаба семей похищенных, является Максим Харкин.

35-летний Максим Харкин – из Тират а-Кармеля. Он – гражданин Израиля, репатриант из Украины, получивший гражданство РФ. Его близкие сказали, что узнали его голос.