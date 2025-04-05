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Израиль

Семья заложника Максима Харкина узнала его голос в "анонсе", опубликованном ХАМАСом

Заложники
ХАМАС
время публикации: 05 апреля 2025 г., 18:37 | последнее обновление: 05 апреля 2025 г., 19:30
Семья заложника Максима Харкина узнала его голос в "анонсе", опубликованном ХАМАСом
Miriam Alster/FLASH90

Террористическая организация ХАМАС опубликовала видеоанонс ролика с участием двух заложников, который позднее будет выложен в сеть полностью. Одним из заложников, по заявлению штаба семей похищенных, является Максим Харкин.

35-летний Максим Харкин – из Тират а-Кармеля. Он – гражданин Израиля, репатриант из Украины, получивший гражданство РФ. Его близкие сказали, что узнали его голос.

Израиль
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