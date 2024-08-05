ЦАХАЛ: ликвидирован командир батальона "Аль-Фуркан", участвовавший в подготовке "резни 7 октября"

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в результате ударов, нанесенных ВВС ЦАХАЛа по командному пункту и оперативному штабу ХАМАСА, располагавшимся в двух школах в городе Газа, был ликвидирован командир батальона "Аль-Фрукан" Джабр Азиз, непосредственно участвовавший в подготовке "резни 7 октября".

Операция проводилась 4 августа на основе данных военной разведки, Общей службы безопасности и командования Южным военным округом.

По данным израильской разведки, Джабр Азиз был ликвидирован в результате удара с воздуха, нанесенного по территории школы "Хасан Саламе" в городе Газа.

Джабр Азиз возглавлял батальон "Аль-Фуркан" с 2020 года, до этого он был заместителем командира батальона, имея за плечами службу в бригаде "Зайтун" в качестве замкомандира и командира. В качестве командира "Аль-Фаркун" Джабр Азиз участвовал в планировании "резни 7 октября", подготовке террористов к атаке. Он принял личное участие в резне, устроенной ХАМАСом в израильских приграничных населенных пунктах.

Военные отмечают, что ликвидированный боевик играл важную роль в управлении боевыми действиями ХАМАСа в городе Газа и его окрестностей, его ликвидацией нанесен серьезный и ощутимый урон боеспособности ХАМАСа.