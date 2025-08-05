В Иерусалиме и Ришон ле-Ционе спасены дети, запертые в машинах

Два вызова о необходимости оказать помощь детям, запертым в автомобилях, поступили в службу скорой помощи "Маген Давид Адом" в промежутке менее чем 20 минут один от другого: и в Иерусалиме, и в Ришон ле-Ционе детей удалось спасти до того, как случилось непоправимое.

На улице Эль Бараэм в Иерусалиме маленький ребенок заперся в машине во время поездки, и у родителей не получалось открыть дверь, чтобы выпустить его. Через несколько минут они поняли, что имеющиеся у них ключи не помогают, а ребенку явно становится хуже, они вызвали помощь.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МАДА разбили стекло и извлекли малыша. Он был очень горячим, и медики немедленно приступили к оказанию помощи. Стабилизировав состояние ребенка, его отвезли в детское отделение больницы "Шаарей Цедек" в состоянии средней степени тяжести с симптомами теплового удара.

За четверть часа до этого вызова поступил звонок в службу "Маген Давид Адом" по округу Аялон: прохожая услышала стук и крики из коммерческого автомобиля, припаркованного на улице а-Римон в Ришон ле-Ционе. Подойдя ближе, она увидела ребенка в возрасте примерно шести лет, и вызвала помощь.

И в этом случае сотрудники МАДА разбили стекло в наиболее отдаленном от ребенка месте, открыли замок машины и вытащили ребенка. Он был красным и очень потным. Стабилизовав состояние мальчика и найдя его родителей, его эвакуировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

"Маген Давид Адом" напоминает: в жаркие летние дни температура в запертой машине очень быстро поднимается для опасного для жизни уровня. Завершив поездку, внимательно осмотрите салон своей машины. Рекомендуется оставлять на заднем сиденье возле детского кресла важный предмет, сумку или кошелек, чтобы предотвратить забывание детей.

Прохожим следует быть внимательными и поглядывать в салон припаркованных автомобилей: их бдительность может спасти жизни.