Государственный прокурор раскритиковал решение об увольнении Баарав-Миары

Государственный прокурор Амит Айсман подверг резкой критике решение правительства уволить юридического советника правительства Гали Баарав-Миару.

В письме, направленном сотрудникам прокуратуры, он назвал этот шаг беспрецедентным и исключительным, а также заявил, что действия правительства противоречат юридическим нормам.

"Речь идет об исключительном случае, бросающем вызов независимости института юридического советника и государственного обвинения. Вызов брошен также власти закона в Израиле", – говорится в письме государственного прокурора.

Напомним, что накануне правительство единогласно проголосовало за увольнение юридического советника. Вскоре после этого партия "Еш Атид" подала апелляцию в БАГАЦ, утверждая, что решение противоречит вердиктам суда.

Судья Ноам Солберг издал временный запрет на вступление решения правительства в силу. Этот запрет будет действовать до завершения рассмотрения апелляции, поданной против увольнения Гали Баарав-Миары. После этого запрет либо будет отменен, либо, что считается более вероятным, станет постоянным.