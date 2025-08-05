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Израиль

Государственный прокурор раскритиковал решение об увольнении Баарав-Миары

Юрсоветник правительства
Прокуратура
время публикации: 05 августа 2025 г., 17:31 | последнее обновление: 05 августа 2025 г., 17:31
Государственный прокурор раскритиковал решение об увольнении Баарав-Миары
Flash90

Государственный прокурор Амит Айсман подверг резкой критике решение правительства уволить юридического советника правительства Гали Баарав-Миару.

В письме, направленном сотрудникам прокуратуры, он назвал этот шаг беспрецедентным и исключительным, а также заявил, что действия правительства противоречат юридическим нормам.

"Речь идет об исключительном случае, бросающем вызов независимости института юридического советника и государственного обвинения. Вызов брошен также власти закона в Израиле", – говорится в письме государственного прокурора.

Напомним, что накануне правительство единогласно проголосовало за увольнение юридического советника. Вскоре после этого партия "Еш Атид" подала апелляцию в БАГАЦ, утверждая, что решение противоречит вердиктам суда.

Судья Ноам Солберг издал временный запрет на вступление решения правительства в силу. Этот запрет будет действовать до завершения рассмотрения апелляции, поданной против увольнения Гали Баарав-Миары. После этого запрет либо будет отменен, либо, что считается более вероятным, станет постоянным.

Израиль
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