Правительство единогласно утвердило отстранение Гали Баарав-Миары

Министры проголосовали единогласно за отстранение Гали Баарав-Миары с должности юридической советницы правительства. Министр иностранных дел Гидеон Саар был вынужден покинуть заседание до голосования, однако он заранее оставил указание, что поддерживает предложение уволить юрсоветницу.

В соответствии с обсуждением вопроса Высшим судом справедливости, увольнение Гали Баарав-Миары не вступит в силу немедленно, поскольку оно должно пройти проверку судьями. Однако министр связи Шломо Караи призвал нарушить вердикт БАГАЦа и назначить замену Баарав-Миаре.

Сама Баарав-Миара заседание правительства проигнорировала, хотя и была на него приглашена. Глава правительства Биньямин Нетаниягу также не присутствовал.