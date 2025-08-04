Правительство единогласно утвердило отстранение Гали Баарав-Миары
время публикации: 04 августа 2025 г., 18:16 | последнее обновление: 04 августа 2025 г., 18:16
Министры проголосовали единогласно за отстранение Гали Баарав-Миары с должности юридической советницы правительства. Министр иностранных дел Гидеон Саар был вынужден покинуть заседание до голосования, однако он заранее оставил указание, что поддерживает предложение уволить юрсоветницу.
В соответствии с обсуждением вопроса Высшим судом справедливости, увольнение Гали Баарав-Миары не вступит в силу немедленно, поскольку оно должно пройти проверку судьями. Однако министр связи Шломо Караи призвал нарушить вердикт БАГАЦа и назначить замену Баарав-Миаре.
Сама Баарав-Миара заседание правительства проигнорировала, хотя и была на него приглашена. Глава правительства Биньямин Нетаниягу также не присутствовал.
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