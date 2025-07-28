CNN заявляет о дефиците противоракет THAAD после войны Израиля против Ирана

На сайте CNN опубликована статья о расходовании противоракет американских систем THAAD во время 12-дневной войны Израиля и Ирана. По оценкам источников CNN, менее чем за две недели для перехватов иранских баллистических ракет были выпущены более 100, а возможно даже около 150 противоракет THAAD – то есть около четверти или даже трети всех таких противоракет.

При этом в 2025 году было произведено всего 11 таких противоракет, а на 2026 год запланировано производство лишь 12 таких противоракет, утверждается в публикации.

Перехватчики для систем THAAD производятся компанией Lockheed Martin, а стоимость одной противоракеты, согласно бюджету Агентства по противоракетной обороне на 2025 год, составляет около 12,7 млн долларов.

CNN пишет, что у США семь батарей THAAD. Каждая такая батарея обслуживается 95 американскими военнослужащими и располагает шестью пусковыми установками с 48 ракетами-перехватчиками в общей сложности.

Две батареи THAAD были задействованы в ходе 12-дневной войны "Народ как лев", которую вел Израиль против Ирана 13-24 июня 2025 года.

В публикации CNN подчеркивается, что расход противоракет THAAD в рамках краткосрочного вооруженного конфликта многократно превосходил годовое производство этих противоракет, что наглядно демонстрирует дефицит противоракетных средств. Причем речь идет о расходе противоракет для защиты союзника, а не непосредственно США.

"Несмотря на активное применение THAAD во время 12-дневной войны для отражения нападения Тегерана в прошлом месяце, десятки иранских ракет всё же поразили Израиль", – пишет CNN.

При этом в публикации не упомянуто ни число выпущенных в ходе войны по Израилю иранских баллистических ракет, ни тот факт, что большинство этих ракет перехватывали израильские системы ПРО "Хец" (Arrow). Кроме того, для перехватов фрагментов ракет использовались израильские системы ПРО "Праща Давида" и "Железный купол".

Напомним, что в июне 2025 года (во время войны с Ираном) американское издание Wall Street Journal писало о дефиците противоракет у Израиля.