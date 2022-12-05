Следствие отвергло версию Ади Мизрахи, согласно которой смертельный удар Юрию Волкову был нанесен отверткой

В понедельник, 5 декабря, мировой суд Тель-Авива продлил на восемь дней срок содержания под стражей Ади Мизрахи, главного подозреваемого по делу об убийстве Юрия Волкова на пешеходном переходе в Холоне.

Это было третье обращение полиции в суд с просьбой о продлении срока ареста Мизрахи. Впервые на слушаниях присутствовали родные Волкова – его вдова, Елена, и дочь Дарья. Дарья перед началом заседания сказала журналистам, что пришла посмотреть в глаза человека, убившего ее отца.

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Радиостанция "Кан Бет" отмечает, что на этом судебном заседании представитель следственных органов сообщил новые подробности о ходе расследования. В частности, он сказал, что полиция отвергла версию Ади Мизрахи, согласно которой смертельный удар Юрию Волкову был нанесен не ножом, а отверткой, которая находилась в мотоциклетном ящике для инструментов. Эта деталь имеет большое значение для выбора статьи, по которой будет осужден Мизрахи. В частности, наличие ножа может говорить о преднамеренности действий.

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Полиция также поставила суд в известность о том, что подозреваемый вновь отказался сотрудничать со следствием.

Кроме Ади Мизрахи в суд был доставлен задержанный накануне 23-летний житель Яффо. Он подозревается в оказании помощи Мизрахи после гибели Волкова и в создании препятствий следствию. Срок его содержания под стражей продлен на три дня.

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Убийство Юрия Волкова произошло вечером 23 ноября на пересечении улиц Эйлат и Йосефталь в Холоне. Юрий с женой приезжали из Бат-Яма смотреть квартиру, которую собирались арендовать. Они возвращались на автобусную остановку, когда на пешеходном переходе их едва не сбил мотоциклист, проехавший на красный свет. Женщина достала свой телефон, чтобы снять на камеру инцидент. Мотоциклист потребовал, чтобы она отдала ему телефон. Женщина попыталась от него уйти, мотоциклист поехал за ней. Когда к ним подошел Юрий, мотоциклист выхватил нож и одним ударом нанес ему смертельное ранение, после чего скрылся. Юрий успел сказать жене, что ему плохо, и упал. Тем вечером Юрий должен был выйти в ночную смену. Он работал в больнице "Ихилов".

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На следующий день полиция сообщила о задержании подозреваемого в убийстве – жителя Холона Ади Мизрахи. Пресс-служба правоохранительных органов передала, что после сбора информации на улицу Йотвата в Холоне была отправлена оперативная группа. Через несколько часов оперативники увидели, как двое мужчин на мотоциклах выезжают со двора одного из частных домов, и задержали их. В это же время другая оперативная группа зашла в дом. В ходе задержания подозреваемый натравил на полицейских собаку бойцовской породы. Защищаясь, полицейские выстрелили в собаку и нейтрализовали ее. Двое полицейских при нападении собаки были травмированы. Они были доставлены в больницу с травмами от легких до средней тяжести. Кроме того, в результате стрельбы была легко ранена девушка, гостившая у подозреваемого. Найдено транспортное средство предполагаемого убийцы – макси-скутер Yamaha TMAX (симбиоз мотоцикла и скутера).

Один из задержанных в ходе полицейской операции в Холоне дал показания против Мизрахи. Он сообщил следователям, что Мизрахи просил его избавиться от мотоцикла, а также рассказал ему об убийстве.

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Адвокат Ади Мизрахи утверждал, что у полиции нет никаких доказательств присутствия его подзащитного на месте преступления, и что полицейские напрасно убили собаку, которую его подзащитный хотел запереть, а заодно ранили его девушку, находящуюся на шестом месяце беременности.

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В субботу, 26 ноября, в вечернем выпуске новостей на 12-м канале было сообщено со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что Мизрахи связан с преступным кланом Абу Сайяф в Яффо. Официально эти сведения не подтверждены.

В воскресенье, 27 ноября, Юрий Волков был похоронен на кладбище в Холоне.