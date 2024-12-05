В больнице в Шхеме задержан террорист, убивший Йоната Дойча

Пресс-службы полиции Израиля, Общей службы безопасности и ЦАХАЛа сообщили о задержании члена террористической ячейки, ответственной за убийство Йонатана Дойча.

Бойцы спецподразделения полиции ЯМАМ совместно с сотрудниками ШАБАК в больнице в Шхеме задержали Аймана Ганама, который вместе с двумя другими членами террористической ячейки 11 августа совершил теракт возле перекрестка Мехола.

В сообщении пресс-службы отмечается, что днем ранее, 3 декабря, была предпринята попытка его ликвидации по дороге к месту нового теракта. Сообщники террориста были убиты, но он выжил, был ранен и доставлен в больницу в Шхеме.

После теракта 11 августа Ганам возглавлял террористическую ячейку.

11 августа, около 15:30 в районе перекрестка Мехола, на пересечении 90-й и 578-й трасс, террористы обстреляли два израильских автомобиля. В результате теракта Йонатан Дойч погиб, еще один человек был ранен. За несколько недель до гибели Йонатан Дойч завершил службу в ЦАХАЛе и объявил о помолвке со своей невестой.