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Израиль

Семьи похищенных опубликовали созданное ИИ видео, в котором Яир Нетаниягу выступает в роли заложника

Газа
Заложники
Биньямин Нетаниягу
Правительство
время публикации: 05 декабря 2024 г., 00:16 | последнее обновление: 05 декабря 2024 г., 00:31
Семьи похищенных опубликовали созданное ИИ видео, в котором Яир Нетаниягу выступает в роли заложника
"Форум Хаим", соцсети

"Форум Хаим", в который входят родственники похищенных, в среду, 4 декабря, опубликовал в социальных сетях видео, созданное искусственным интеллектом, и в нем Яир Нетаниягу представлен в роли заложника. Видео стилизовано под ролики с заложниками, публикуемые ХАМАСом для оказания психологического давления на Израиль.

В этом ролике Яир Нетаниягу, сын премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, из туннеля ХАМАСа обращается к отцу и матери с просьбой освободить его.

Члены форума так прокомментировали этот ролик: "Для Нетаниягу важнее выживание его коалиции, чем освобождение заложников, живых и мертвых. Мы решили помочь ему представить, что бы произошло, если бы его сын был похищен".

Израиль
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