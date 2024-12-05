Семьи похищенных опубликовали созданное ИИ видео, в котором Яир Нетаниягу выступает в роли заложника

"Форум Хаим", в который входят родственники похищенных, в среду, 4 декабря, опубликовал в социальных сетях видео, созданное искусственным интеллектом, и в нем Яир Нетаниягу представлен в роли заложника. Видео стилизовано под ролики с заложниками, публикуемые ХАМАСом для оказания психологического давления на Израиль.

В этом ролике Яир Нетаниягу, сын премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, из туннеля ХАМАСа обращается к отцу и матери с просьбой освободить его.

Члены форума так прокомментировали этот ролик: "Для Нетаниягу важнее выживание его коалиции, чем освобождение заложников, живых и мертвых. Мы решили помочь ему представить, что бы произошло, если бы его сын был похищен".