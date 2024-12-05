x
05 декабря 2024
|
последняя новость: 18:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 декабря 2024
|
05 декабря 2024
|
последняя новость: 18:31
05 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В результате ДТП в Рамле пострадали четыре человека, состояние одного из них тяжелое

Мада
ДТП
время публикации: 05 декабря 2024 г., 18:15 | последнее обновление: 05 декабря 2024 г., 18:15
В результате ДТП в Рамле пострадали четыре человека, состояние одного из них тяжелое
Пресс-служба полиции Израиля

На улице Моше Аренс в Рамле произошла авария с участием грузовика и двух легковых автомобилей. В результате аварии пострадали четыре человека, состояние одного из них тяжелое.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" доставили пострадавших в больницу "Шамир – Асаф а-Рофе". Тяжелые травмы получил подросток примерно 18 лет. Мужчина и женщина (им примерно 30 лет), а также четырехмесячная девочка получили травмы средней тяжести.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 декабря 2024

В Явне автобус столкнулся с электроскутером, тяжело травмирован мужчина
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 декабря 2024

Возле Явне в результате ДТП погиб 16-летний мотоциклист
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 декабря 2024

ДТП на трассе 35: женщина в тяжелом состоянии