В результате ДТП в Рамле пострадали четыре человека, состояние одного из них тяжелое

На улице Моше Аренс в Рамле произошла авария с участием грузовика и двух легковых автомобилей. В результате аварии пострадали четыре человека, состояние одного из них тяжелое.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" доставили пострадавших в больницу "Шамир – Асаф а-Рофе". Тяжелые травмы получил подросток примерно 18 лет. Мужчина и женщина (им примерно 30 лет), а также четырехмесячная девочка получили травмы средней тяжести.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.