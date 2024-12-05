В результате ДТП в Рамле пострадали четыре человека, состояние одного из них тяжелое
время публикации: 05 декабря 2024 г., 18:15 | последнее обновление: 05 декабря 2024 г., 18:15
На улице Моше Аренс в Рамле произошла авария с участием грузовика и двух легковых автомобилей. В результате аварии пострадали четыре человека, состояние одного из них тяжелое.
Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" доставили пострадавших в больницу "Шамир – Асаф а-Рофе". Тяжелые травмы получил подросток примерно 18 лет. Мужчина и женщина (им примерно 30 лет), а также четырехмесячная девочка получили травмы средней тяжести.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
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