ЦАХАЛ сообщает о задержании троих подозреваемых в нарушении границы с Иорданией

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что сотрудники полиции и военнослужащие задержали в районе Нахаль Цин троих подозреваемых в совершении противоправных действий в районе израильско-иорданской границы. На данном этапе подробности не сообщаются.

Подозреваемые переданы службам безопасности для допроса, инцидент с нарушением границы исчерпан.