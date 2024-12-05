ЦАХАЛ сообщает о задержании троих подозреваемых в нарушении границы с Иорданией
время публикации: 05 декабря 2024 г., 18:07 | последнее обновление: 05 декабря 2024 г., 18:07
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что сотрудники полиции и военнослужащие задержали в районе Нахаль Цин троих подозреваемых в совершении противоправных действий в районе израильско-иорданской границы. На данном этапе подробности не сообщаются.
Подозреваемые переданы службам безопасности для допроса, инцидент с нарушением границы исчерпан.
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