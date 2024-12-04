ЦАХАЛ передал Иордании тела двух террористов, ликвидированных 18 октября

Утром 4 декабря ЦАХАЛ сообщил, что минувшей ночью представителям Иордании были переданы тела двух террористов, ликвидированных 18 октября к югу от Мертвого моря.

18 октября 2024 года к югу от Мертвого моря вблизи границы, в районе Наот а-Кикар, наблюдательницы 727-го подразделения по сбору информации заметили подозрительные фигуры. На место происшествия прибыли военнослужащий и военнослужащая 998-го батальона Командования тылом. Террористы открыли огонь по прибывшим военнослужащим, в перестрелке террористы были уничтожены в нескольких метрах от границы. Двое военнослужащих были ранены. У проникших из Иордании террористов был резак по металлу, которым они перерезали разделительное заграждение на израильско-иорданской границе, пистолеты "Глок", бинокли, арабо-ивритский разговорник и карта.

Движение "Братья-мусульмане" в Иордании заявляло, что двое террористов, проникших в Израиль, были членами этого движения.